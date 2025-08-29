Frukost- och konferensvärd till Stugor och Camping
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart ett helt nytt vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
- Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
- Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
- Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
- Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Inom Affärsområde Nöjespark finns gästverksamheterna Restaurang, Park food, Attraktion, Spel, Shopping, Park- & Gästservice samt Stugor & Camping.
Gästverksamhet Stugor & Campings verksamhet omfattar camping, stuguthyrning, vandrarhem, bed & breakfast och konferens. Här finns med åretruntverksamhet på Lisebergsbyn samt säsongsverksamhet på Lisebergs camping Askim Strand.
Du är en i gänget
Som Frukost- och konferensvärd är du en del av enheten som skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster genom att erbjuda god service och en trivsam miljö.
Du arbetar i ett team som ansvarar för att våra gäster får en bra start på dagen med en välkomnande frukostupplevelse, och att våra konferensgäster möts av ett professionellt bemötande och väl förberedda lokaler.
Du samarbetar med härliga kollegor inom reception, städ och fastighet. Du är en viktig del av ett sammansvetsat team där arbetsglädje, serviceanda och samarbete är centralt.
Om Lisebergsbyn
Lisebergsbyn består av cirka 150 campingplatser och drygt 90 fasta boenden fördelat mellan stugor, vandrarhem och bed & breakfast. Här finns även tre konferensrum som kan hyras för konferens eller fest. Anläggningen ligger i en grönskande miljö bara 10 minuter från centrala Göteborg, med närhet till naturen i Skatås och Delsjöområdet.
Så ser en vanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi - och göra våra gästers morgon lite bättre. Det gör du genom att:
- Tillagning och uppdukning av frukostbuffé
- Tillagning av enklare kalla och varma rätter samt enklare bakning
- Hålla kök, matsal och konferensutrymmen rena och välkomnande
- Beställning av varor
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
- Erfarenhet av service och värdskap inom konferens
- Utbildning inom livsmedelshygien och en god förståelse för hygienstandarder
- Kunskap om allergener och matvariationer för att möta våra gästers behov
- God datorvana
- Bekväm med att kommunicera både på svenska och engelska
För att trivas i rollen tror vi att du gillar att möta människor och ge service med värme. Du har ett positivt sätt, tar ansvar och bidrar till en god stämning. Du gillar ordning, tar egna initiativ och är trygg med att arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer, trivs i både högt och lugnt tempo - och uppskattar att vara en del av ett kreativt och hjälpsamt team.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är främst schemalagd dagtid, med tidiga mornar både vardagar och helger och röda dagar. Tjänsten omfattas av kommunals avtalsområde. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 14 september.
Vi ser fram emot att lära känna dig bättre i rekryteringsprocessens nästa steg som kan komma att innehålla personlighetstest samt kompetensbaserad intervju.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta områdeschef Andrea Nordblom på andrea.nordblom@liseberg.se
På vår hemsida https://www.liseberg.se/
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
