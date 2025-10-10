Frukost & Lunch Kock 75%
Hotel Fratelli AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2025-10-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Fratelli AB i Karlstad
Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och vin vill vi guida våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Vi söker nu en passionerad och kreativ kock till frukost och lunch. Du har ansvar för att förbereda och tillaga rätter av högsta kvalitet. Samarbetet med resten av köksteamet är avgörande för att säkerställa en effektiv arbetsmiljö och upprätthålla våra högt ställda ambitioner. Vi välkomnar att du delar med dig av nya idéer som passar vårt koncept.
Du brinner för att skapa minnesvärda matupplevelser, är flexibel, intresserad av att utvecklas inom din yrkesroll och har en förmåga att prestera under högt tryck. Gästkontakt är en viktig del av vårt koncept, så vi letar efter någon som trivs i interaktionen med våra gäster och har förmågan att skapa minnesvärda matupplevelser.
För att vara framgångsrik i rollen krävs minst 3 års erfarenhet som Kock. Flexibla arbetstider är en självklarhet för oss och du kan förvänta dig att arbeta både dagtid, kvällar och helger.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: Omgående
Omfattning: 75%
Lön: Timlön Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Fratelli AB
(org.nr 559217-6100) Arbetsplats
Hotel Fratelli Jobbnummer
9552076