Fruängens vårdcentral söker specialist i allmänmedicin
2026-01-12
Fruängens vårdcentral är en familjär och medarbetarstyrd mottagning med korta beslutsvägar och stort hjärta.
Vårdcentralen ligger i Fruängens läkarhus tillsammans med flera specialistmottagningar. Läkarhuset ligger centralt i Fruängen nära tunnelbana och bussar. Vårdcentralen är en del av Praktikertjänst AB. Vårdcentralen har idag ca 10500 listade patienter och en stor hemsjukvård med ca 240 inskrivna.
Som läkare hos oss arbetar du i team med övrig personal i ett roligt och varierande arbete.
Du har läkarmottagning med planerade och akuta patientbesök, telefontid och hantering av ärenden i vår app. Du kan också utifrån ditt intresse arbeta mer eller mindre i hemsjukvården. Vi har även BVC. Vi har också planer på att införa öppen mottagning för infektionspatienter på dropin.
Vi ser gärna att du handleder en ST-läkare eller AT-läkare.
Vi brukar ha en halvdag per vecka avsatt för enbart administration samt jour en halvdag per vecka.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.Dina personliga egenskaper
Du har en positiv attityd, är flexibel, pigg och ser möjligheter att göra det bästa för patienten. Du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang, samt kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad är 100%. Deltid kan dock diskuteras. Om arbetar 100% är den vanliga arbetstiden hos oss vardagar 8-17 med en halvtimmes lunch, varannan fredag slutar redan 11:30. Tiderna går dock justera utifrån eventuella önskemål.
Vi har friskvårdsbidrag på 5000 per år.
Intervjuer sker löpande, så ansök därför gärna redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid eventuella frågor kring tjänsten maila johanna.loven@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
