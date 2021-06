Fröslundaskolan söker lärare i bild och matematik - Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Eskilstuna2021-06-28Fröslundaskolan och Skjulstaskolan är en skola som finns placerad både i Fröslunda och i Skjulsta. På Fröslundaskolan går eleverna från förskoleklass till årskurs 3 och sedan fortsätter de till Skjulstaskolan där årskurs 4 till 6 går.Fröslundaskolan ligger nära Fröslunda centrum och Skjulstaskolan ligger i naturnära Skjulsta en bit utanför centrum. Vi har små klasser och arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Här får du som pedagog tid för varje elev. Fokus just nu är läsandet och hela pedagogiska planeringsprocessen inklusive bedömning.Vår skola kräver engagerade och kompetenta pedagoger som är duktiga på att bygga relationer och att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Hos oss arbetar vi i arbetslag kring årskurserna. Vi har en trevlig och välkomnande stämning på skolan, till exempel kommer du att få en mentor som nyanställd hos oss.Vårt elevhälsoteam består av speciallärare, socialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vi har även ett samarbete med förebyggande socialsekreterare. Detta innebär att vi har ett starkt nätverk kring eleverna. På skolan finns även ett språkteam bestående av lärare i svenska som andraspråk och språkhandledare som samarbetar med lärarna för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin språk- och kunskapsutveckling.Vi arbetar även med att eleverna ska ha en aktiv och meningsfull fritid som utgår från vår läroplan. Vi har bland annat en bibliotekarie på heltid, samarbete med El Sistema och andra samarbetspartners såsom idrottsföreningar för att möjliggöra detta. För oss är det viktigt att lärandet står i fokus och sker under hela elevens vistelse hos oss.2021-06-28Vill du göra skillnad för våra elever?Vi söker en ny lärare till oss, med huvuduppdraget att undervisa i matematik och bild. Du undervisar eleverna på mellanstadiet i matematik, medan du undervisar från årskurs tre upp till årskurs sex hos oss i bildämnet. Att planera och genomföra undervisningen i de här två ämnena kommer att utgöra ungefär hälften av din tjänst. Resten av din tjänst upp till heltid, är du en tillgång hos oss främst på mellanstadiet. Där vikarierar eller stärker du upp som lärare i olika ämnen beroende på behov.Oavsett roll, ser vi på Fröslundaskolan det som en självklarhet att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du arbetar med att bidra i det dagliga arbetet och arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss är du en viktig del i vårt team!I första hand söker vi dig som har en lärarexamen med behörighet i efterfrågade ämnen. Alternativt har du en pågående utbildning som avslutas närmaste läsåret. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda IT-kunskaper. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet och arbetat utifrån läroplan Lgr11.Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan anpassa ditt ledarskap och kan planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn. Vi tror att du vill utvecklas i din roll och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTEskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-11Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5834785