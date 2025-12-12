Frontendutvecklare till Digital Solutions
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Datajobb / Kiruna Visa alla datajobb i Kiruna
2025-12-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa digitala gränssnitt som människor verkligen förstår och älskar att använda? Som frontendutvecklare inom digital transformation får du chansen att omsätta design och insikter till smarta, användarcentrerade och hållbara lösningar.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Vill du vara med och skapa nästa generations digitala lösningar? Som frontendutvecklare inom digital transformation blir du en nyckelperson i att bygga moderna, tillgängliga och användarvänliga gränssnitt som skapar värde för våra medarbetare och kunder. Du arbetar nära UX-designers och researchers för att omsätta designskisser och användarinsikter till robust och skalbar kod. Tillsammans utforskar ni nya teknologier och arbetssätt för att utveckla webbtjänster, mobila lösningar och ibland även proof-of-concepts inom områden som AR och AI. Erfarenhet av Blazor är meriterande, men viktigast är att du brinner för frontendhantverket och att skapa riktigt bra användarupplevelser.
Det här har du med dig
Du är nyfiken, kvalitetsmedveten och trivs i mötet mellan teknik och design. Du ser värdet av god UX och tycker om att arbeta nära designers och andra kompetenser för att skapa helhetslösningar. Som person är du prestigelös, kommunikativ och trygg i din kompetens. Du delar gärna kunskap, tar ansvar och bidrar till ett öppet och lösningsorienterat teamklimat.
- Erfarenhet av att bygga användarvänliga, tillgängliga och responsiva gränssnitt
- Förmåga att omsätta användarbehov till tekniska lösningar
- Vana att samarbeta med UX-designers och implementera deras arbete i kod
- Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete i agil miljö
- Kunskap i Blazor är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Gällivare, Luleå
Omfattning: Heltid, Arbetstidens förläggning är dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef David Gustavsson, Sektionschef Digital Solutions, 070 319 81 80, david.gustavsson@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9642582