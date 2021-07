Frontend-utvecklare med fokus på UI/UX till Zenta i Växjö - Maxkompetens Konsult AB - Datajobb i Växjö

Maxkompetens Konsult AB / Datajobb / Växjö2021-07-07Frontend-utvecklare med fokus på UI/UX sökes till innovativa Zenta i Växjö"Accelerate the world's digitalization by creating the next generation of sustainable digital tools that simplify and improve people's quality of life"Vill du förändra världen till det bättre genom nästa generations teknik? Hos Zenta finns möjligheten att få utlopp för din kreativitet, dina drömmar och visioner. Är du deras nästa frontend-utvecklare?Zenta är företaget som brinner för innovation och digitalisering. De är ett "Center of Excellence" med bas i Växjö. Vad det betyder är att de vill att varje enskild person som möter en av Zentas medarbetare ska gå ifrån det mötet med en känsla av att de har träffat en person med kompetens, självinsikt, ödmjukhet och yrkesstolthet.Zenta står för öppenhet, transparens och ärlighet och arbetar vanligtvis på projektbasis, vilket bygger på att de tar fullt ägandeskap för implementationen av en produkt/tjänst. Detta innebär projektledning/resursering med planering av sprintar, leveranser, identifiering och nedbrytning av krav och uppgifter samt utveckling och implementation i kod, mekanik, elektronik, microcontrollers etc.2021-07-07Zenta erbjuder dig en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där ni tillsammans utmanar dagens teknik genom att implementera den senaste och absolut bästa lösningen. I din roll får du möjlighet att arbeta med och driva de projekt du verkligen brinner för. Har du någonsin drömt om att förändra världen med fokus på hållbarhet, frihet och öppenhet? Inga drömmar är för stora på Zenta och har du en egen idé du vill realisera så finns etablerade processer för att genomföra detta. Zenta vill att du påverkar, driver och förbättrar både organisationen och dig själv.Som Frontend-utvecklare kommer du ha mycket dialog med kunder och ta dig an nya uppdrag. Du kommer bygga- och vidareutveckla Zentas kunders digitala lösningar, men också arbeta strategiskt med Zentas egna produkter. En viktig del av din roll är att se över det grafiska och se till att lösningarna är användarvänliga och snygga.Din ProfilZenta söker nu dig som vill arbeta som skapare och problemlösare, har ett brinnande intresse för utveckling, trivs i miljöer där du får frigöra din kreativitet och är driven inom ditt område. Vi ser gärna att du har en hunger att utmana dig själv samt är handlingskraftig som person.För att lyckas i rollen har du* Erfarenhet av Frontend-utveckling förvärvad genom utbildning och/eller arbete* Erfarenhet av HTML, CSS och JavaScriptHar du tidigare arbetslivserfarenhet inom UI/UX och förståelse för användarflöden och informationsarkitektur är det starkt meriterande.Låter tjänsten och företaget som en klockren matchning? Skicka in din ansökan, så berättar vi mer! Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Övrig information* Start: Enligt överenskommelse.* Varaktighet: Tillsvidare, med tillämpad provanställning.* Arbetstid: Dagtid, heltid med flex.* Lön: Individuell lönesättning.* Arbetsort: Växjö.Zenta har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor så kontakta gärna Madelene Svaleklev, Konsultchef Maxkompetens på 0733 20 56 36 eller Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se redan idag.Om ZentaZenta är idag 14 handplockade medarbetare, de flesta med en bakgrund som mjukvaruutvecklare och med spetskompetens inom ett specifikt område som arkitektur, UX, devops, testing/QA mm. Zenta kommer eller vill aldrig mäta sig med stora utvecklingsjättar och har för mål att bli 25 personer som alla är experter inom sitt område samtidigt som de levererar högt värde i ett sammansvetsat team. Detta också för att kunna behålla det lilla medans de levererar det stora. Zenta arbetar med att välja rätt människor för projektet vilket ger ett högt värde för kunder, men också deras medarbetare. Det använder sitt stora och väletablerade nätverk med universitet, forskningsinstitut, industrier etc. för att accelerera utvecklingen och öka kvaliteten på deras projekt.De flesta uppdrag ligger i Microsofts tekniker (.NET, MSSQL, Azure, devops, etc) men det finns också uppdrag inom Flutter, Arduino, JAVA, C++, PHP, Unity3d m.m. Zenta arbetar med versionshantering / Gitflow, CI / CD, hosting (av både mer traditionella webbappar samt Azure functions), lastbalansering, skalbara lösningar etc inom just dessa plattformarna.Läs gärna mer på: https://www.zenta.se. Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 6 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 6 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta till vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt!Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-07-21