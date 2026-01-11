Frontend Developer React TypeScript
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren frontendutvecklare till ett R&D-team hos en kund inom produktutveckling och avancerad mjukvaruutveckling. Du blir en viktig del av ett tvärfunktionellt team som bygger moderna, användarvänliga och robusta lösningar. Rollen har tydligt frontendfokus, med möjlighet att bidra med fullstackperspektiv vid behov.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla frontend i React med TypeScript.
Delta i produktutveckling genom hela kedjan, från idé och design till leverans.
Samarbeta nära utvecklare, designers och produktägare för att ta fram hållbara lösningar.
Bidra med fullstackförståelse för att underlätta helhetslösningar vid behov.
KravFrontendutvecklare med cirka 3-7 års erfarenhet.
Mycket god erfarenhet av React.
God erfarenhet av TypeScript.
Fullstackförståelse/kunskap (behöver inte vara huvudfokus).
Svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Fluent UI.
Erfarenhet av CI/CD, särskilt GitHub Actions.
Allmän testerfarenhet.Så ansöker du
