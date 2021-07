Fronted Developer Till Nexer - Nexer AB - Datajobb i Stockholm

Nexer AB / Datajobb / Stockholm2021-07-06Kliar det i fingrarna när du ser ett tråkigt användargränssnitt? Känner du en viss skyldighet att göra den roligare och eventuellt mer interaktivt? Då har vi en plats för dig i vårt team!Nexer skapades från Sigma IT med ambitionen att bli framtidens techbolag. Nu söker vi systemutvecklare till vårt satsningsområde East Tech. Vi har ett nära samarbete med ett flertal marknadsledande bolag inom retail, fintech och försäkringsbranschen för att nämna några. Här får du möjligheten att arbeta i ett agilt team med att bygga och designa skalbara lösningar inom JavaScript (React/Angular) samt arbetar med molnplattform och CI/CD.Vad erbjuder vi?I livet som konsult ställs du ständigt inför nya och roliga utmaningar ! Att vara just Nexer-konsult innebär en brant utvecklingskurva med möjligheten att testa på nya branscher, arbetsplatser och teknikstackar. Hos oss finns det en stor passion och handlingskraft som genomsyrar hela verksamheten. Vi älskar utveckling och det finns generösa möjligheter till kompetensutveckling via Nexer Academy, vi har även inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter och workshops ihop. Här får du dessutom en härlig kultur och stämning på köpet. Vår framgång ligger hos våra anställda!Vi ser gärna att du har:Relevant utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhetNågra års erfarenhet av frontendutveckling i, JavaScript/TypeScript (React och/eller Angular)Vana av att jobba agilt enligt Scrum eller KanbanGoda kunskaper i svenska och engelskaFör oss är viljan att utvecklas lika viktig som erfarenhet och intresse, därför lägger vi också stort fokus på kompetensutveckling. Och för att dagarna ska bli trivsamt och givande ser vi till att alltid ha kul ihop likaväl på som utanför jobbet!Om dig som personSom blivande kollega tror vi att du gillar att hålla dig uppdaterad inom nya tekniker och ser värdet av att dela med dig av dina kunskaper samt lära dig av andra. Du har en kundorienterad inställning och en förmåga att snabbt ta till dig ny information och omvandla den till kreativa lösningar!Om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så kör vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.2021-07-06Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Kleo Dela Cruz på kleo.delacruz@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på sex månader. Start omgående eller enligt överenskommelse.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-09-01Nexer AB5849972