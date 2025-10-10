Frivårdsinspektör till frivården Sundsvall
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Sundsvalls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/sundsvall/#verksamhet
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll en har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att klienterna får det stöd de är i behov av.
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, samhällstjänst och utsluss- och anstaltsärenden. Arbetet inom frivården består också av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade handläggarsamtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. Frivårdsinspektören ansvarar för att klienten verkställer sin påföljd/fullgör sin övervakning samt koordinerar alla insatser i klientens verkställighetsplan. Arbetet som frivårdsinspektör består av två lika stora delar av både stöd och kontroll.
Du kan i din roll som frivårdsinspektör även ingå i frivårdens kontroll och beredskap. Det innebär att du ska kontrollera att villkor efterlevs och att beslutad grad av övervakning upprätthålls. Du ska också vid misskötsamhet fatta beslut om hävande av verkställigheter enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll och för de särskilda utslussningsåtgärderna enligt fängelselagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ha ett gott omdöme samt en god samarbetsförmåga men du ska även besitta förmågan att kunna vara självgående. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina agerande och beslut. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom, kriminolog eller inom samhällsvetenskap.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom social arbete, psykiatri eller behandlingsarbete.
• Erfarenhet av utredningsarbete och att bereda underlag till beslut.
• Erfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning.
• Erfarenhet av flerpartssamverkan inom offentlig verksamhet.
• Relevanta språkkunskaper.
I ditt personliga brev vill vi att det framgår varför du väljer att söka tjänsten som frivårdsinspektör och med vilka erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som du kan bidra.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
