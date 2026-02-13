Frivårdsinspektör till Frivården Sundsvall
Kriminalvården, Frivården Sundsvall / Sociala jobb / Sundsvall Visa alla sociala jobb i Sundsvall
2026-02-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Sundsvall i Sundsvall
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Sundsvalls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/sundsvall/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör har du ett samhällsviktigt uppdrag: att bidra till att minska återfall i brott genom strukturerat, relationsbaserat och evidensbaserat arbete med klienter inom frivården. Rollen innebär att du aktivt stödjer rehabilitering, samtidigt som du upprätthåller säkerhet, följer gällande regelverk och arbetar för en stark säkerhets- och rehabiliteringskultur. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll en har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att klienterna får det stöd de är i behov av.
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, samhällstjänst och utsluss- och anstaltsärenden. Arbetet inom frivården består också av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
Du kan i din roll som frivårdsinspektör även ingå i frivårdens kontroll och beredskap. Det innebär att du ska kontrollera att villkor efterlevs och att beslutad grad av övervakning upprätthålls. Du ska också vid misskötsamhet fatta beslut om hävande av verkställigheter enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll och för de särskilda utslussningsåtgärderna enligt fängelselagen.
Huvudtjänsteställe är frivårdskontoret i Sundsvall med besökskontor i Härnösand. Vilket medför att vi även ser det som en fördel om du bor i Härnösand då viss del av arbetet under veckan kan utföras därifrån.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme samt en god samarbetsförmåga och du ska även besitta förmågan att kunna vara självgående. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina agerande och beslut. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom, kriminolog eller inom samhällsvetenskap. Alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer relevant.
* Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort då arbetet innebär resor inom och utanför Sundsvall.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom social arbete eller psykiatri - behandlingsarbete
* Erfarenhet av utredning och handläggning av ärenden inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning.
* Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Annika Lidberg 060-7853030 Jobbnummer
9741655