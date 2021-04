Frivårdsinspektör till Frivården Borås, vikariat - Kriminalvården, Frivården Borås - Assistentjobb i Borås

Kriminalvården, Frivården Borås / Assistentjobb / Borås2021-04-21Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Läs mer om Frivården Borås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/boras/#verksamhet 2021-04-21Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter, programuppdraget omfattar både frivården och anstalterna i Borås.Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd. Frivården Borås bedrivs huvudsakligen i arbetsteam med viss specialisering. Administration och dokumentation ingår i arbetet.Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ha ett gott omdöme, integritet och strukturerat arbetssätt. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning (lägst kandidatnivå) i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevantGoda kunskaper i svenska, i både tal och skriftB-körkort.MeriterandeVäl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbeteErfarenhet av arbete med verkställighetsplanering och/eller KrimSticsErfarenhet av arbete med dokumentation och ärendehandläggningErfarenhet av rättsväsendet och målgrupp.Erfarenhet av myndighetsutövning.Erfarenhet av utredningsarbete.Erfarenhet av frivårdsarbeteÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Kriminalvården, Frivården Borås5709071