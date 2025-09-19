Frivårdsinspektör till Frivården Borås
2025-09-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Borås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/boras/#verksamhet
Som frivårdsinspektör kan du arbeta med olika arbetsuppgifter. Frivården ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården är också delaktig i planering inför den villkorliga frigivningen och ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetet på frivården ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
Frivården Borås bedrivs huvudsakligen i arbetsteam med viss specialisering och nu söker vi medarbetare till olika team. Delvis till gruppen som arbetar med och ansvarar för klienter som är villkorligt frigivna samt klienter dömda till skyddstillsyn och delvis till gruppen som arbetar med intensivövervakning och anstaltsprocesserna, Som anställd frivårdsinspektör kan arbetsuppgifter och specialisering förändras övertid så man är inte knuten till en och samma grupp. Administration och dokumentation ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ha ett gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Rollen kräver att du är självgående och har en förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, kriminolog, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
Meriterande
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av arbete med dokumentation och ärendehandläggning
• Erfarenhet av rättsväsendet och målgrupp.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess.
