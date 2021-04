Fritidspedagog till Kättilsmåla skola - Karlskrona kommun - Förskollärarjobb i Karlskrona

Karlskrona kommun / Förskollärarjobb / Karlskrona2021-04-15Fritidspedagog/grundlärare i fritidshem med placering på Kättilsmåla skola11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss.Mer information på: FramtidsyrkenSpandelstorpskolan och Kättilsmåla skola arbetar som en enhet. Skolorna har engagerad personal som både tar hand om eleverna och varandra. Vi söker nu två fritidspedagoger/grundlärare i fritidshem med placering på Kättilsmåla skola. Kättilsmåla skola har ca 65 elever i årskurserna F-6, ca 40 av eleverna går på fritids. Skolan är organiserad i B-form (två årskurser/klass) för åk F-3 och C-form (tre årskurser/klass) för åk 4-6.Skolan ligger i en mindre by i lantlig miljö. Skog och äng finns inpå husknuten och utnyttjas såväl under skoltid som under fritidstid. Skolgården är utformad så att den lockar till rörelse och samspel.Du kommer att arbeta på skolans fritidshem, "Äventyret". Här planerar fritidspersonalen verksamheten för att vara lockande och stimulerande för elevernas alla åldrar. På skolan arbetar man aktivt både för att fritidsverksamhet och skolverksamhet ska samverka på bästa sätt samt för att gemenskapen över klass- och åldersgränser ska upplevas stark. Du kommer att tillhöra arbetslaget "Kättilsmåla skola". Fritidspersonalen på Kättilsmåla skola och Spandelstorpskolan har gemensamma konferenser där de samverka i både utvecklingsfrågor och gemensamma aktiviteter. Du kommer att ha samverkanstid i någon eller några av klasserna under skoltid.KvalifikationerVi söker dig som har lärarlegitimation med lärarbehörighet i fritidshem (fritidspedagog eller grundlärare i fritidshem). Ansökningen gäller två tjänster, var vänlig ange om du söker tillsvidaretjänsten, vikariatet eller båda tjänsterna (se nedan).Vi söker dig som trivs med att arbeta i en mindre personalgrupp. Du förstår vikten av att samtliga pedagoger, både på fritidshemmet och på skolan som helhet, samverkar och delar på ansvar och arbetsuppgifter eftersom skolan är liten. Detta gäller självklart de pedagogiska arbetsuppgifterna, men även mer dagliga, praktiska uppgifter. Du trivs också med att arbeta med elever i alla åldrar åk F-6 och har goda idéer till planering för ett fritidshem där samtliga åldrar finns representerade. Du vill vara en del i att se till att verksamheten är välorganiserad, varierad och tillgänglig för samtliga elever. Du ser att verksamhetens storlek som en tillgång.Du ser vikten av förutsägbarhet för eleverna i din planering och av varierande aktiviteter. Du brinner för att bygga professionella relationer till både alla elever och personal på skolan. Du kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och skolans personal. Inslag av lek är en naturlig del i din planering av undervisningen. Du har god kännedom om de styrdokument som gäller för fritidsverksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet.Om anställningenAnställningsform: Två tjänster, en tillsvidareanställning och ett vikariatSysselsättningsgrad: 100 % på båda tjänsternaTillträde till tjänst: 210809, gäller båda tjänsternaVaraktighet, vikariat: tom 211231Provanställning kan bli aktuellt. Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.KontaktpersonerRektor, Tina-Mari Jonasson, 0455-30 38 26Biträdande rektor, Helen Abbenäs, 0455-30 40 16Biträdande rektor (med ansvar för fritidsverksamheten), Annika Ekheimer Bengtsson, 0455-30 30 83Fackliga företrädareLärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 69Lärarnas Riksförbund, Mikael Persson, 0455-30 41 06AnsökanDu är välkommen med Din ansökan senast den 9 maj 2021.OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-15Individuell och differentierad lön.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Karlskrona kommun5693299