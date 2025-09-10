Fritidspedagog/Resursperson
Kristna skolan Oasen är en friskola som bygger på kristna värderingar. Vi har idag 120 elever från förskoleklass till årskurs 9, vi har också fritidsverksamhet. Skolan har trots sin lilla storlek en stor mångfald, här vill vi att alla elever ska känna sig trygga, respekteras och utvecklas. om man är i behov av det. Du kan läsa mer om skolan påwww.kristnaskolanoasen.se
Vi söker en utbildad fritidspedagog som är resursperson under skoltiden. På fritids din huvudsakliga uppgifter är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för en god och kvalitativ fritidshemsverksamhet. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Du ska arbeta för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Du ska vara positiv, lösningsfokuserad, flexibel och anpassningsbar. Vidare behöver du vara tålmodig och duktig att bemöta barnet på dennes nivå. Det krävs att sökande har god ledarskapsförmåga och är stresstålig. Du deltar med ett positivt och generöst förhållningssätt i skolans kollegiala lärande och samarbete. Du är väl förtrogen med fritidshemmets läroplan.
Det krävs att du har ett arbetssätt där flexibelt tänkande är en naturlig del, god samarbetsförmåga och där viljan att skapa goda relationer är en självklarhet. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna. Det är också av vikt att du kan stå för skolans kristna profil.
Har vi väckt din nyfikenhet? Är du en engagerad lärare som vill vara med och utvecklas på vår arbetsplats? Då är du välkommen att söka till oss!
Tjänsten är 50% resursperson 50% fritidspedagog
Maila ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag till shannon.lehnberg@kristnaskolanoasen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
