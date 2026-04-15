Fritidsledare sökes till Sofielund fritidsgård!
2026-04-15
Brinner du för att arbeta med barn och unga? Vill du engagera unga på deras egna villkor och bygga långsiktiga relationer som gör skillnad? Fritidsgårdsverksamheten är mer än bara en plats för aktiviteter - det är en plats där unga får stöd, blir sedda och hörda.
Vi söker nu en fritidsledare till Sofielunds fritidsgård!Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare skapar du trygga, inkluderande och inspirerande fritidsgårdsverksamheter där barn och unga kan utvecklas, känna gemenskap och påverka sin fritid. Med ett coachande förhållningssätt stöttar och inspirerar du ungdomar att vara kreativa, ta initiativ och växa, samtidigt som du är en professionell förebild och trygg gränssättare.
Du möter ungas behov - både de som de själva uttrycker och de du som fritidsledare identifierar - och anpassar verksamheten och möjliggör både planerade och spontana aktiviteter där ungas delaktighet och inflytande är i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med skolor, vårdnadshavare, polis, socialtjänst och andra lokala aktörer.
Din hemvist är på fritidsgården med verksamhet som även sträcker sig ut i det lokala närområdet för att möta och bygga relationer med unga där de befinner sig. Du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, såväl planering, genomförande och uppföljning. Viss löpande administration och dokumentation förekommer.
Som fritidsledare arbetar du med barn och unga under deras fritid. Det innebär att ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en fritidsledarexamen från folkhögskola eller annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp (ungdomar i årskurs 6 - gymnasiet).
Annan relevant eftergymnasial utbildning kan exempelvis vara inom pedagogik, socialt arbete eller samhällsvetenskap, såsom fritidspedagog, socionom, socialpedagog, lärare, kriminologi, sociologi, genusvetenskap, idrottsvetenskap, internationella relationer eller mänskliga rättigheter
Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Tidigare erfarenhet av arbete med fritidsgårdens målgrupp.
Erfarenhet av områdesbaserat arbete
Har dokumenterad kunskap om normkritik, jämställdhet och ungas delaktighet.
Har erfarenhet av lågaffektivt arbete
Varit engagerad ideellt i någon verksamhet eller förening.
Personliga kompetenser
Som person är du social, trygg, stabil och ansvarstagande med god förmåga att samarbeta och skapa relationer. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du behåller fokus och lugn även i utmanande situationer. Du är kreativ och nytänkande, ser möjligheter och bidrar med idéer som utvecklar verksamheten.
Du har en hög grad av personlig mognad, är lyhörd och visar respekt i mötet med både ungdomar och kollegor. Med din relationsskapande och lösningsorienterade förmåga bidrar du till en positiv och trygg miljö. Du arbetar självgående med helhetssyn och förståelse för verksamhetens mål, samtidigt som du trivs med att jobba ett i team.
Känner du igen dig? Då kan det vara just dig vi söker!
Som fritidsledare på Sofielunds fritidsgård har du Reabaz som chef, som leder med engagemang, tillit, och en tro på delaktighet. Reabaz är en engagerad och prestigelös ledare som värdesätter öppenhet, ansvar och arbetsglädje. Här får du möjlighet att påverka riktningen och utveckla nya arbetssätt i verksamheten. Under hans ledning blir du del av ett team som utvecklas tillsammans och gör skillnad i området.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Malmös fritidsgårdar driver fritidsgårdsverksamhet på många platser runt om i staden, för målgruppen barn och unga i årskurs 4 till sista året på gymnasiet. Fritidsgårdsverksamheten är mer än bara en plats för aktiviteter - det är en plats där unga får stöd, blir sedda och hörda. Vi möter och engagerar unga på deras egna villkor genom att bygga långsiktiga relationer.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, kommer ett utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Detta då arbetet innebär kontakt med barn och unga. Länk till utdraget för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260878.".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö Stad Kontakt
Leo Jeppsson leo.jeppsson@malmo.se
