Fritidsledare med samordnar ansvar
2026-01-30
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo bedriver förskola, fritidsgård, mötesplats och hemtjänst.
Det naturliga mötet är vårt motto, och hos oss finns alla möjligheter för människor att mötas.
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Skiljebo/Västerås.
Vilka goda idéer vill du vara med att förverkliga? Nu söker vi dig som är utbildad fritidsledare eller har annan passande utbildning samt erfarenhet av att arbeta på fritidsgård med ungdomar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda personal.
Som fritidsledare är du en förebild och föregår med gott exempel. Du skapar goda relationer och får människor att växa genom delaktighet, medbestämmande och ansvar. Du arbetar hälsofrämjande och har nolltolerans mot droger, tobak och dopning. Du eftersträvar mångfald och arbetar aktivt med jämlikhet och jämställdhet. Arbetet på fritidsgården följer den gemensamma plan som finns i Västerås för fritidsgårdar.
Du ansvarar för fritidsgårdens ekonomi, personal samt föreningsrådets planering och genomförande av evenemang.
I tjänsten ingår både dag, kvälls och helg arbete.
Intervjuer kommer ske löpande.
Tillträde efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: ellinor@skiljebo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Skiljeboplatsen 1B (visa karta
)
723 41 VÄSTERÅS Arbetsplats
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ek fören Kontakt
VD
Ellinor Öberg ellinor@skiljebo.se Jobbnummer
9713271