Fritidsledare - Lidköpings Kommun - Administratörsjobb i Lidköping

Lidköpings Kommun / Administratörsjobb / Lidköping2021-07-06Kultur & Fritid arbetar för kultur- och fritidsfrågor i Lidköpings kommun genom olika verksamheter - Fritid/Ungdom - Biblioteket/Konst & Kultur - Vänermuseet. Kultur & Fritid har en väsentlig roll i uppdraget att göra Lidköping till en välkomnade och hållbar kommun. Vi bedriver en verksamhet i snabb och ständig utveckling, med nya spännande uppdrag och utmaningar.Ung i Lidköping inom Kultur & Fritid bedriver öppen ungdomsverksamhet där alla ungdomar från mellanstadie- till gymnasieåldern ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Från och med 2021 kommer Kultur & Fritid ta över fritidsgårdsverksamheten från Barn och Skola, vilket kommer leda till att vi har följande mötesplatser: Margretelunds fritidsgård, Sockerbrukets ungdomsverksamhet, Järpås fritidsgård, Tun fritidsgård, Kafé Iris samt en mobil verksamhet. Vi jobbar också uppsökande för att stötta och inspirera unga att hitta möjligheter till kultur och fritid som berikar. Vi stöttar och inspirerar unga att driva projekt eller genomföra sina idéer i ett kultur- och fritidsperspektiv, i vår verksamhet eller i samarbeta med andra aktörer.2021-07-06Vill du vara med och bidra till att våra ungdomar i Lidköpings kommun får en meningsfull och aktiv fritid?Vi söker nu en ny fritidsledare till vår verksamhet på Ung i Lidköping, ungdomsverksamheten på Kultur & Fritid.Tjänsten är en tillsvidareanställning. Ung i Lidköping arbetar för ungas möjligheter att få uppleva gemenskap, påverka och ta ansvar i syfte att bidra till de ungas välbefinnande, livskvalitet och personliga utveckling. Ung i Lidköping bedriver öppen ungdomsverksamhet, gruppverksamhet samt olika projekt och arrangemang.Som fritidsledare på Ung i Lidköping planerar och genomför du ungdomsverksamhet med ett specifikt fokus på den öppna verksamheten och gruppverksamheten tillsammans med ungdomar och kollegor. Du möter ungdomar utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv. Det kan vara allt från spontana aktiviteter på mötesplatsen, en resa eller ett större arrangemang. Du kommer samverka med andra aktörer inom kommunens verksamheter men även med civilsamhället. Du ingår i en arbetsgrupp med sju kollegor som består av fritidsledare, ungdomslots och arbetsledare. Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kväll- och helgtjänstgöring där arbetet vissa tider sker utanför din ordinarie arbetsplats.Vi söker dig som har en fritidsledarutbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.För att lyckas i rollen som fritidsledare:är du positiv, kreativ och lösningsorienterad.är du engagerad och relationsskapande samt har förmåga att ta kontakt med ungdomar på ett enkelt och naturligt sätt.trivs du med att arbeta i en varierande miljö.brinner du för att stötta och uppmuntra ungas idéer.kan du planera, organisera, genomföra och utvärdera aktiviteter såväl ensam som tillsammans med både kollegor och ungdomar.är din samarbetsförmåga god och du trivs med samarbete såväl i den egna arbetsgruppen som med externa kontakter.är du trygg i dina värderingar och etiska ställningstaganden och kan förmedla det till ungdomarna.ha du en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift.Vi lägger stor vikt vid engagemang och personliga egenskaper.Körkort (manuell växellåda) är ett krav.Heltid Arbetstid: Dag, kväll och helg.ÖvrigtOm du efter intervju är aktuell för anställning kommer vi att be dig att visa upp utdrag ur belastningsregistret.Information om arbetsgivarenVåra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Augusti 2021 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-26Lidköpings kommun