Fritidsledare - behovsanställning på timmar
Klippans kommun, Ung Fritid / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Klippan Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Klippan
2025-08-28
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Ung Fritid i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Ung Fritid är en enhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen. I Klippan är vi övertygade om att den öppna ungdomsverksamheten har en viktig funktion som arena, som mötesplats, som en icke formell lärmetod men inte minst som ett verktyg för unga människors växande och välmående. Den öppna verksamheten är en grundpelare för vårt arbete och den sker på många olika arenor som de mötesplatser som vi driver, i skolorna och andra naturliga mötesplatser för unga. Verksamheten ska bygga på allas lika värde, delaktighet, trygghet och jämlikhet genom ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn och ett salutogent synsätt. Målgruppen för verksamheten är den som går i årskurs 7 till och med gymnasiet eller upp till 19 år.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Nu har du chansen till ett roligt och givande jobb - fritidsgårdarna i Klippan söker dig som kan gå in och stötta upp vid behov t ex vid sjukdom eller annan frånvaro! Är du en kreativ person som bubblar av idéer och du har ett salutogent förhållningssätt är detta arbetsplatsen för dig.
Tillsammans med dina kollegor, ungdomar och olika samarbetspartners driver du en öppen ungdomsverksamhet i Klippans kommun. Som vikarie innebär jobbet framförallt att vara en god förebild & en trygg vuxen som är påhittig och bra på att inkludera ungdomarna i att skapa aktivitet. En vanlig kväll på fritidsgården består ofta av e-sport, brädspel, pingis, kreativt skapande, matlagning och massa samtal.
Kommunen består av tre centralorter som har olika behov, vilket kräver att du kan arbeta flexibelt och med uppfinningsrikedom. En viktig del i verksamheten är att vara en resurs för andra som möter unga i sina verksamheter såsom föreningsliv, skola och socialtjänst.Kvalifikationer
Fritidsledarutbildning
B-körkort är meriterande.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
