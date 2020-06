Fritidslärare till Kärrdalsskolan - Sollentuna Kommun - Förskollärarjobb i Sollentuna

Sollentuna Kommun / Förskollärarjobb / Sollentuna2020-06-11Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?Är du intresserad av uppdraget som fritidslärare på Kärrdalsskolan i Sollentuna?Då är just du välkommen att söka till oss!Kärrdalsskolan är en F-6 skola med ca 300 elever.På skolan finns även fritidshem, en kommungemensam enhet för år 3-6 samt ett LSS-korttids Svalan. Skolan ligger i Sjöberg med närhet till skog och natur. Vi arbetar tillgängligt och kooperativt med en god digital grundnivå.2020-06-11Som fritidslärare bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på elevers delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela gruppen. Vi söker medarbetare som bidrar till en lugn och harmonisk arbetsmiljö under elevens hela skoldag. Vi arbetar aktivt med planerad rastverksamhet och söker dig som tillför ett kreativt tankesätt för våra elever.Vi söker engagerade fritidslärare/fritidspedagoger till oss på Kärrdalsskolan. Det är en merit om du har behörighet att undervisa i något eller några ämnen samt har stort intresse för att arbeta med att vidareutveckla fritidsverksamheten utifrån Lgr 11. Du kommer att arbeta med planering, genomförande och utveckling av fritidshemmets dagliga verksamhet tillsammans med övriga pedagoger på skolan.Förmågor och färdigheterDu är initiativtagande, tar initiativ sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är stabil och flexibel, har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har god pedagogisk insikt och bygger förtroende och respektfulla relationer med elever och medarbetare. Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se. Vi erbjuderFörmåner som anställd i Sollentuna kommun se: https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/ personalformaner/Tjänsten är en tillsvidareanställning och heltid.Tillträde senast 2020-08-17 eller om möjligt tidigare.Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!Varaktighet, arbetstid100 TillsvidareanställningFast lönSista dag att ansöka är 2020-08-09Sollentuna kommun5260840