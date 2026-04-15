Fritidslärare med idrottsbehörighet
Källskolan är en fristående grundskola med kristen profil, bestående av två skolenheter, F-5 och 6-9, med sammanlagt ca 210 elever. Skolan är centralt belägen i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Vårt motto är att varje elev ska må bra och att det ska gå bra, vilket genomsyrar hela verksamheten, inte minst genom vår kristna värdegrund.
Inför nästa läsår, 26/27 söker vi en lärare i fritidshem, som även har behörighet för undervisning i idrott.
Vi söker dig som kan planera och följa upp undervisning i fritidshemmet, samt i idrott och hälsa. Vi vill att du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga i förhållande till såväl kollegor som vårdnadshavare och som månar om att elever mår bra och att det går bra för dem.
I din ansökan vill vi att du skickar ditt CV, samt att du i ditt personliga brev beskriver hur du förhåller dig till vår kristna profil, då det är en viktig del av vår verksamhet.
Du kan läsa mer om skolan på vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Skicka ditt CV samt personligt brev per mejl (se nedan).
E-post: ansokan@kallskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidslärare - idrott". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören För Kristen Skola i Upplands-Bro
Skolvägen 20 K (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Källskolan F-5 Kontakt
Biträdande rektor
Amanda Ankarstorm amanda.ankarstorm@kallskolan.se Jobbnummer
9856446