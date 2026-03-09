Fritidslärare, Hedängskolan F-5
Sandvikens kommun, Grundskola / Pedagogjobb / Sandviken Visa alla pedagogjobb i Sandviken
2026-03-09
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Hedängskolan F-5 ligger centralt i Storvik med närhet till idrottsanläggningar, bad och skog. Skolan har cirka 250 elever och omkring 35 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö. Vårt naturnära läge ger goda möjligheter till varierad undervisning. Hos oss gör vi varandra bättre.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet, inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten omfattar även arbete i klass under skoldagen utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare och förskollärare.
Du bidrar genom att:
* Planera och leda aktiviteter som främjar elevernas lärande och sociala utveckling
* Skapa en trygg och inkluderande miljö i fritidshemmet
* Samarbeta nära med kollegor för att nå gemensamma mål
* Delta i skolans utvecklingsarbete
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i arbetslaget
* Stötta varandra i förändringsprocesser
* Ha ett öppet och respektfullt samarbeteKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du trivas med en varierad arbetsdag där du växlar mellan undervisning och fritidsverksamhet. Det kräver att du är trygg och stabil även när tempot är högt och att du behåller fokus på det som är viktigt. Samarbete är centralt, liksom förmågan att kommunicera på ett lyhört sätt och skapa goda relationer. Med pedagogisk insikt anpassar du undervisningen efter olika behov och arbetar strukturerat för att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen.
För uppdraget krävs:
* Fritidslärarexamen med lärarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* God kännedom om grundskolans styrdokument
Meriterande är erfarenhet av digitala verktyg och god IT-kompetens.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Anna Lindén Berglund anna.linden.berglund@edu.sandviken.se 0290-335 31 Jobbnummer
9783674