Fritidslärare
2026-01-15
Igelsta grundskola kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat. Idag är vi är ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9, och ca 60 medarbetare, skolan växer i takt med att området runt oss expanderar. Vi har fina lokaler och, en härlig utemiljö och vi har nära till naturen. Vi bygger upp vår verksamhet och du får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut på skolan.
I rollen som lärare kommer du planera, utvärdera och utveckla din undervisning med dina kollegor i arbetslaget som stöd. Skolan har ett tydligt ledarskap och engagerade lärare där kunskap och lusten att lära alltid är i centrum. Vi har väl fungerande arbetslag och vi arbetar för att alla lärare ska uppleva arbetsglädje. Ett aktivt elevhälsoteam finns på skolan och det inkluderar EHT-samordnare, kurator, skolsköterska, syv, speciallärare, biträdande rektorer samt rektor.
Våra klassrum är inbjudande och kreativa lärmiljöer. Slöjd- bild-och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, läslust och kreativitet. Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i fritidshem. Du tillhör vårt arbetslag Fritids, kollegorna träffar du dagligen och ni har gemensamma möten varje vecka. Under skoldagen samverkar du med klasslärare och ansvarar för rastverksamheten, när skoldagen är slut har du fritidssamling innan aktiviteterna på fritids börjar.
Arbetslaget arbetar strukturerat och systematiskt efter olika teman under läsåret. Vårt fritids öppnar kl. 6 på morgonen och stänger kl. 17:45. Du blir en nyckelperson för våra glada och nyfikna elever på lågstadiet som vill, kan och ska få lyckas
Vem är du?
Du är en tydlig ledare som har förmågan att skapa studie- och lekro samt en anpassad lärmiljö, både inne och ute för alla. Du är en lagspelare som är bra på att samarbeta och kommunicera med kollegor. Du är behörig lärare i fritidshem och har gärna inriktning idrott eller musik.Dina personliga egenskaper
• Du bör vara undervisningsskicklig och ha en förmåga att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Krav:
• Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Vi erbjuder dig
• Friskvårdspeng
• Pedagogisk lunch
• Engagerade kollegor och en närvarande skolledning
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner.
Varmt välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Administrativ chef
Lotta Renberg lotta.renberg@skolasodertalje.se 08-5230 4837 Jobbnummer
