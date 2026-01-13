Fritidskoordinator Fritidsbanken
2026-01-13
Vill du ha en rörlig och varierad arbetsdag där du gör verklig skillnad? Nu söker Fritidsbanken en operativ stjärna till en helt ny roll med stor utvecklingspotential.
Här får du kombinera praktiskt arbete i butik med att stötta platsansvarig, välkomna personer i arbetsträning och se till att utrustningen flödar smidigt in och ut. Perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö och vill vara med och bygga något viktigt från grunden.
Fritidsbanken bidrar till att stärka samhället genom att få fler människor i rörelse. Du kommer att vara ansvarig för att synliggöra och stärka Fritidsbanken i Sollentuna. I uppdraget ingår att utforma en långsiktig och hållbar plan för utvecklingen av Fritidsbanken i hela kommunkoncernen. Strategin ska omfatta allt från utlåning till samverkansparter och marknadsföring. Kom och gör skillnad!https://www.fritidsbanken.se/Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
- Ansvara för registrering, förberedelse och löpande underhåll av utlåningsutrustning, inklusive reparationer, rengöring och exempelvis slipning av skridskor.
- Bidra i mottagandet och handledningen av olika målgrupper, såsom personer i arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, sysselsättning, praktikanter och feriearbetare.
- Skapa en välkomnande och inspirerande miljö i lokalen genom att hålla ordning och reda, sortera utrustning, städa, möblera och säkerställa en positiv presentation av verksamheten.
- Planera och genomföra aktiviteter och evenemang, exempelvis prova-på-tillfällen och uppsökande verksamhet som främjar rörelse och delaktighet.
- Medverka i marknadsföring och kommunikation via olika kanaler samt ta emot, guida och samordna studiebesök från skolor, föreningar, organisationer och kommuner.
Din kompetens och erfarenhet
- Stort intresse för och gärna någon form av, idrotts- och friluftsbakgrund.
- Erfarenhet av serviceyrke med kundkontakter.
- Relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B-körkort.
- God förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet, förmåga och kunskap att utföra smärre reparationer av idrotts- och fritidsutrustning.Dina personliga egenskaper
Vi söker en driven och operativ person som trivs i mötet med många olika människor och situationer. Du är social, flexibel och serviceinriktad - någon som håller många bollar i luften samtidigt och ändå har full koll. Du är snabb på att anpassa dig, läser av människor och har lätt för att bygga naturliga och goda relationer.
Rollen kräver hög social kompetens, ett varmt bemötande och en prestigelös inställning. Du gillar att ta i där det behövs, har en tydlig hands-on-mentalitet och kan samtidigt strukturera och hantera administrativa uppgifter på ett professionellt sätt. Övrig information
Arbetstiderna är främst vardagar, men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Transport ingår i arbetet, därför krävs B-körkort.
Vi utför bakgrundskontroll före anställning.
Om Kultur- och fritidskontoret
Kultur- och fritidskontoret ansvarar för Sollentuna kommuns kultur- och fritidsanläggningar såsom bibliotek, idrottsanläggningar, bad- och simanläggningar, konsthall, kulturskola, Edsbergs slott och fritidsgårdar m.m. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen.
Kultur- och fritidskontoret är en förhållandevis liten förvaltning inom kommunen, vilket ställer krav på mångsidighet hos medarbetarna men samtidigt ger stora möjligheter att faktiskt göra skillnad i verksamheten. Vi arbetar för att bereda plats för både organiserad och spontan fritid för alla kommunens invånare. Kontoret arbetar även med utvecklingen av ytor för idrott och kultur samt deltar i flera kommunövergripande processer och ett omfattande internt utvecklingsarbete.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
