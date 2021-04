Fritidshemmet Olympicaskolan i Hedemora - Olympica AB - Förskollärarjobb i Hedemora

Olympica AB / Förskollärarjobb / Hedemora2021-04-08Vårt fritidshem växer. Vill du komplettera arbetslaget på Olympicaskolan i Hedemora nästa termin?Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom skola och fritidshem och du som strukturerat och tydligt kan utveckla vår fritidsverksamhet. Skolan har en tydlig rörelseprofil.Kort om OlympicaskolanOlympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet på ett antal orter i Dalarna. Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter att våra elever ska ha möjlighet att nå sin fulla kapacitet, vi har ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar vår skola med mer fokus på idrott, lek och rörelse. Vi arbetar dessutom mobilfritt under skoldagen.2021-04-08Ditt huvuduppdrag som anställd i fritidshemmet är att ansvara för undervisningen i fritidshemmet tillsammans med dina kollegor och att den bedrivs utifrån läroplanen och de mål och riktlinjer som finns för fritidshemmet. Du planerar, dokumenterar, följer upp och utvärderar undervisningen. Som anställd på Olympicaskolan ingår du i ett arbetslag där du bidrar med ditt engagemang till skolans utveckling. Tid som inte är i fritidshemmet är som resurs under elevernas undervisningstid.Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i fritidshemmet och/eller dig som är fritidspedagog eller behörig för att arbeta i fritidshemmet. Som ansvarig för fritidshemmet har du förmågan att anpassa verksamheten och undervisningen efter behov och förutsättningar. Du är en god ledare med en tydlig pedagogisk ledarstil. Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga samt utstrålar trygghet och säkerhet. Som anställd på Olympicaskolan har du en positiv attityd och ser möjligheter. För en tillsvidareanställning har du en adekvat utbildning.Vi tar in sökande löpande under ansökningstiden för intervju.ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Olympica ABLILLVÄGEN77636 HEDEMORA5678211