Fritidsgårdarna söker timvikarier!
Gagnefs Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gagnef Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Fritidsgårdarna söker fler timvikarier, både till 'Drömkåken' i Djurås och 'Gårn' i Mockfjärd.
Tjänsten är vid behov, ibland med kort varsel men även inplanerade pass.
Du bör trivas med ett flexibelt arbetssätt då du med kort varsel kan bli inbokad på våra verksamheter för att ersätta ordinarie personal. Du kommer att arbeta via Bemanningscentrum och behöver kontinuerligt lägga tillgänglighet i bokningssystemet SwedeTime för att visa när du kan arbeta. Därefter får du dina bokningar med information via sms. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
En kväll på fritidsgården kan innehålla allt från lugna och viktiga samtal, biljard och pingis, olika turneringar, pyssel och kreativa aktiviteter, till utmaningar inom de senaste digitala trenderna. Ungdomarna kan också spela in dansvideor, spela sällskapsspel eller bara hänga, ibland har de egna önskemål som vi försöker tillgodose.
Under arbetspasset är det viktigt att bemöta varje ungdom med respekt och uppmärksamhet. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, vilket hjälper oss att skapa en trygg och inkluderande miljö. Ingen kväll är den andra lik, och för säkerhets skull bär vi alltid personlarm under våra pass, även om hotfulla situationer är mycket ovanliga.Kvalifikationer
• Du har utbildning inom barn/unga, fritidsledare, ledarskap eller likande arbetslivserfarenhet.
• Uppvisar ett giltigt och rent utdrag från belastningsregistret.
• Har mycket tålamod, nära till barnasinnet och en stor portion sunt förnuft. Du är flexibel och lyhörd.
• Du förstår innebörden i att vara en trygg vuxen för de unga och allas lika värde är en självklarhet för dig.
• Du leder med värme och omtanke men har inte svårt för att säga ifrån när det behövs. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är ett plus.Anställningsvillkor
Intermittent behovsanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och urval sker löpande. För att få arbeta som timvikarie på våra fritidsgårdar ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
