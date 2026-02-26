Fritidsassistent Unga mötesplatser nord, MiniLövis
2026-02-26
Om jobbet
MiniLövis är en eftermiddags- och kvällsöppna mötesplatser som ligger i Lövgärdet för målgruppen 10-12 år inom Socialförvaltningen Nordost, stadsområde välfärd och fritid i Nordost.
Enheten består av flera mötesplatser för barn och ungdomar.
Vi står nu inför ett spännande arbete då vi ska utöka arbetsgruppen och utveckla verksamheten. Vi kommer inom kort flytta till nya lokaler som öppnar upp för nya spännande möjligheter i verksamhetens utveckling och innehåll.
Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete där du tillsammans med de unga får vara med och påverka samt göra skillnad. Vi arbetar områdesbaserat vilket innebär att du kommer att samverka med alla delar av civilsamhället i syfte att skapa trygga miljöer och en meningsfull fritid för områdets barn och unga. Du är en möjliggörare för områdets unga som får barnen att känna sig delaktiga i att forma sin egen fritid och på så sätt bidrar du till att de får lov att växa och känna att de kan!
Du stöttar ungdomarna i att driva sina egna idéer och utveckla sin kreativitet, orden inflytande och delaktighet är våra ständiga följeslagare. Du skapar och behåller goda relationer med både barnen och kollegor samt andra aktörer som är viktiga för ungdomarna såsom ex. skolan, kulturskolan, föreningar, det egna hemmet och du är alltid öppen och ser möjligheter i samarbeten och samverkan. Allt för våra barns bästa. Vi ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan).
Som fritidsassistent hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och samverkansparter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Vi arbetar tätt ihop och tar kollektiva beslut genom regelbundna avstämningar och uppföljningar.
Vi utgår i första hand från våra mötesplatser och skolor i området, men arbetet sker även på andra arenor för att möta de unga där de befinner sig. I denna tjänst ingår det att arbeta både dagar och kvällar samt i viss mån kan lägerverksamhet förekomma. Samverkan kring olika arrangemang anordnas under året. Under skolloven har vi dessutom extra mycket verksamheter och aktiviteter i gång.
För den här tjänsten behöver du vara utbildad fritidsledare, socialpedagog eller ha en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i öppen och riktad fritidsverksamhet. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta med delaktighet och inflytande. Det är också meriterande om du har arbetat med kulturella uttryck eller frågor kring normer.
För att passa i rollen som fritidsassistent behöver du vara ansvarsfull, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du har verksamhetens bästa i fokus men kan även se till helheten. tar dina uppgifter på allvar, och slutför det du påbörjat. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde. Du har en öppen och positiv attityd då du har ungas behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation och har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du är nyfiken, kreativ och bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida: https://urldefense.com/v3/__https:/polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623__;!!D7T54aRJsb59!E9zLtHBRUupYtrH3hHBf3CJUalvDweg-DNVSTtey7lbBhF-b-wQixCXBo6We9I43_2cBAQmLVwbYFDJOwDL60Y5AhGm1cKRA5Cc$
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
