Fritidsassistent Kalmar folkhögskola
2026-03-19
Som fritidsassistent på Kalmar folkhögskola får du en nyckelroll i att skapa en meningsfull och aktiv fritid för deltagarna på vår baskurs som riktar sig till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Fritidsassistenternas uppgift är att väva samman studier, fritid och boende så att varje deltagare kan utvecklas efter sin egen förmåga!
I arbetsuppgifterna ingår även kursadministration, marknadsföring, mentorskap samt att ordna med praktikplatser. Nätverksamordning är också en viktig del av arbetet.
Hos oss möter du människor i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Tillsammans skapar vi en miljö som väcker lust att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I vår trygga lärmiljö får varje deltagare ett personligt bemötande.
Tjänsten är ett vikariat under perioden 31/8-4/12-2026 då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier. Introduktion planeras att genomföras efter överenskommelse under juni och/eller augusti 2026. I tjänsten igår dag- och kvällsarbete samt vid enstaka tillfällen även helgarbete.
Om dig
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du specialkompetens för målgruppen är det meriterande, likaså om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer.
Som person ska du vara trygg i dig själv och ha en humanistisk och positiv människosyn. Du har god initiativförmåga och arbetar självständigt inom givna ramar. Då arbetet innebär mycket kontakt med människor i olika åldrar och situationer är det viktigt att vara lyhörd och intresserad av deras vardag. Att skapa goda relationer och bygga förtroende med kursdeltagarna är en förutsättning för att arbetet ska kunna fungera på ett bra sätt. God samarbetsförmåga, engagemang och flexibilitet är en förutsättning för framgång i arbetet då du ingår i ett arbetslag tillsammans med kursansvariga pedagoger och tre andra fritidsassistenter som tillsammans planerar verksamheten.
B-körkort är ett krav.
Din framtida arbetsplats
Kalmar folkhögskola har en verksamhet med allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå med fokus på behörighetsgivande studier samt inriktning mot musik eller sång. Skolan erbjuder också kurser för olika målgrupper, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning, seniorer, personer utan sysselsättning, deltagare som vill utveckla sitt musicerande eller utbilda sig till lärar- och elevassistent eller medicinsk sekreterare.
Kalmar folkhögskola är en inkluderande skola där du och övrig personal möter vuxna deltagare i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. En verksamhet som värnar grundläggande demokratiska värden i val av arbetssätt. Deltagaren får ett personligt bemötande i en trygg lärmiljö där vi tillsammans skapar lust att lära. Vi vill ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling, förutsättningar för ett rikt liv och verktyg för att leva hållbart.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Anna Kellander Brewitz, rektor 070-2975046 Jobbnummer
9807484