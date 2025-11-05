Fritids- och verksamhetsutvecklare
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningens avdelning Invånarservice ansvarar för Ale kommuns kultur- och fritidsverksamheter och kommunens kontaktcenter.
Inom avdelningen arbetar cirka 60 personer med stöd till föreningslivet, friluftsfrämjande arbete, fritidsbanken, kulturutbud för vuxna och barn, biblioteksverksamhet, kulturskola, AV-teknik, evenemang, kommunens telefonväxel, reception, handläggning av viss service som till exempel skolskjuts, p-tillstånd med mera.
Kultur och fritid bidrar till ett tryggare Ale genom att skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Inte minst viktigt är att utveckla dialogen med målgrupperna för att säkerställa kvalitet och bredd i utbudet som kan möta olika intressen och behov.
Vi söker dig som gillar att vara i kontakt med och att stötta föreningslivet och som också tycker om att utveckla och förbättra arbetssätt. Ett gott samarbete med föreningslivet är väsentligt för verksamheten.
Arbetsuppgifterna som fritidsutvecklare omfattar:
- Stöd och bollplank åt föreningslivets representanter
- Systemansvarig för kommunens boknings- och föreningsregister samt bidragssystem
- Leda projekt och genomföra utredningar av olika slag (t.ex. LEADER)
- Daglig handläggning av vissa frågor och ärenden till fritids funktionsbrevlåda
- Omvärldsbevakning för föreningsliv/fritid avseende IT-system, administrativa verktyg m.m.
- Deltagande i olika samverkansforum för t.ex. destinationsutveckling och inom GR
- Viss administration i fråga om avtal, utbetalningar, statistik och fakturering
Arbetsuppgifterna som verksamhetsutvecklare omfattar:
- Leda projekt och arbetsgrupper
- Samordna och driva förbättringsarbete (t.ex. skapa årshjul, checklistor, rutiner)
- Ge stöd i att granska, följa upp och utvärdera verksamhet och ge stöd och verktyg för utveckling
- Utreda/bereda underlag och statistik för beslut till ledning och politik (t.ex. taxor, bidragsregler) & föredra ärenden i ledningsgrupp/utskott
- Stöd till chefer med nämndplan, delårsplaner & årsbokslut
- Styr- och ledningsstöd (exempelvis delta på ledningsgruppens möten samt fungera som processtöd och facilitator vid t.ex. nulägesanalys)
- Samverka med andra förvaltningar (i olika nätverk och arbetsgrupper).
- Genom omvärldsanalys bevaka utveckling och forskning inom området och föreslå relevanta förbättringsområdenKvalifikationer
Akademisk examen inom ett för verksamhetsområdet relevant område eller motsvarande. Du uppskattar och är bra på att samarbeta och skapa relationer. Du har även sinne för ordning och reda samt god insikt i administrativa processer.
Som person ser vi att du är stödjande, kommunikativ och har en bred övergripande digital kompetens. Du är strategisk i ditt tänkande men också kreativ i ditt sätt att ta dig an nya utmaningar.
Vi ser erfarenhet av kvalitetsarbete och utvecklingsarbete, projektledning och arbete med processkartläggning som meriterande. Det är meriterande om du är insatt i Ale kommuns organisation och föreningsverksamhet. Erfarenhet av arbete med friluftsliv ses även det som en värdefull merit. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är organiserad direkt under avdelningschef.
