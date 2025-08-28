Frisör sökes till Kävlinge

2025-08-28


Herrfrisör sökes till frisörsalong i Kävlinge.
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av frisöryrket. Som person är du skötsam, kunnig, ansvarsfull och social.
Goda kunskaper i svenska är ett krav. Välkommen att maila ditt cv till mahmoedali@outlook.sa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: Mahmoedali@outlook.sa

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Naser Ali, Mahmoud
Föreningsgatan 68 (visa karta)
212 14  MALMÖ

Arbetsplats
Naser Ali Mahmoud

Jobbnummer
9481447

