Frisör i Sickla, Nacka
Hairstudio Sickla AB / Hälsojobb / Nacka Visa alla hälsojobb i Nacka
2026-07-06
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Frisör sökesPubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som frisör arbetar du med klippning, tvättning, styling och behandling av hår för herrar, damer och barn.
Arbetsuppgifterna omfattar rådgivning till kunder, färgning, toning, hårvård samt försäljning av hårvårdsprodukter. Frisören ansvarar även för att hålla arbetsplatsen ren och välorganiserad samt ge kunderna ett professionellt och trevligt bemötande
Beskriv arbetsmiljön för personen du vill anställa med stöd
Arbetet utförs i en ren, säker och trivsam salongsmiljö. Frisören ska ha tillgång till ergonomiska arbetsredskap, bra belysning och god ventilation. Arbetsplatsen ska följa arbetsmiljöregler för att minska belastningsskador och ge en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt med ett gott samarbete mellan kollegor, ett professionellt bemötande av kunder samt möjlighet till raster under arbetsdagen
Tjänsteställe
Hairstudio Sickla AB
SIMBAGATAN 14
13134 NACKA
Nacka kommun
• Arbetsplatsen kan anpassas efter arbetsuppgifter om det behövs
• Verksamheten saknar kollektivavtal eller FORA-försäkring Ersättning
33 000 kr vid heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
E-post: hairstudiosickla@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hairstudio Sickla AB
(org.nr 559195-3566)
Simbagatan 14 (visa karta
)
131 34 NACKA Kontakt
Hagop Hagop Hairstudiosickla@gmail.com 076-5760576 Jobbnummer
9993290