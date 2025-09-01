Frisör / Barberare
2025-09-01
Hårstudion 018
Vi är utbildade stylister med mångårig erfarenhet som är dedikerade att tillgodose våra kunders behov och säkerställa att kunden lämnar vår salong med en stil som han känner sig bekväm och självsäker med.
Vi på Hårstudion 018 söker en Kreativ och utåtriktad frisör som brinner för Frisöryrket.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som barberare
Är självgående, noggrann och serviceinriktad
Behärskar både klassiska och moderna klipp- och rakningstekniker
Är social, positiv och gillar att jobba i team
Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Maila oss på info@harstudion018.se
Ring oss på 018-504 500 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@harstudion018.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hårstudion 018
Kantorsgatan 3 A (visa karta
)
754 25 UPPSALA Jobbnummer
9484220