Frisör
2026-02-28
Salong Vega erbjuder harmonisk och fräsch arbetsplats i modern och attraktiv lokal i Vega/Haninge.
Vi söker en arbetare som är duktig inom dam- och herrfrisör som hanterar allt inom färgning och slingning. Vårt mål är att erbjuda kunderna den bästa helhetsupplevelsen.
Du skall vara social, trygg, stresstålig och anpassningsbar person. Du behärskar det svenska språket väldigt väl ser vi som en självklarhet.
Vi erbjuder en heltidsantällning.
Känns detta intressant tveka inte att höra av dig till info@salongvega.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: info@salongvega.se
Arbetsgivare Salong Vega AB
(org.nr 559347-1674)
Vega Allé 80
136 58 VEGA
Salong Vega AB
9769330