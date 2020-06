Frejaskolan söker mellanstadielärare med bred behörighet - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2020-06-11I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. I förvaltningen ingår 146 kommunala grundskolor där nästan 60 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har drygt 8 000 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2020-06-11Frejaskolan är en helt nybyggd skola där vi flyttade in i januari 2018. Skolan består av grundskola åk F 9, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, skolbibliotek. Frejaskolans profil är kultur och svenska språket. Skolan är en mötesplats för kunskap och kultur mitt i stadsdelen.Vi söker nu en lärare till mellanstadiet som har en bred behörighet men där svenska, so och engelska är ett krav. Vi erbjuder en lärartjänst på heltid. I tjänsten ingår att vara klasslärare.På Frejaskolan finns idag erfarna pedagoger och målsättningen för verksamheten är att i en trygg och stimulerande miljö ge alla elever goda kunskaper och färdigheter inför fortsatta studier och vuxenlivet. Skolan ligger i ett mångkulturellt område och det finns många nationaliteter representerade på skolan.Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet samt dokumentation av detsamma. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas. Det kollegiala lärande är i fokus i vår verksamhet och du bör ha intresse och engagemang för detta. Vi förväntar oss också att du aktivt bidrar i skolutvecklingsarbetet. En spännande tid ligger nu framför oss då verksamheten på nya Frejaskolans är under uppbyggnad och utveckling.Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i ämnena svenska, so och engelska.Som person bör du vara lyhörd och duktig på att kommunicera, vara kreativ och lösningsinriktad. Dessutom vill vi att du har ett ansvarsfullt förhållningssätt i din yrkesroll och en förmåga till nytänk och beslutsfattande.Vi förutsätter att du är professionell i ditt bemötande av elever och i kontakten med vårdnadshavare och kollegor. På Frejaskolan värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, därför är det viktigt att du som söker en tjänst hos oss har denna förmåga. Vidare önskar vi att du kan inspirera och motivera både dig och dina kollegor till ett gemensamt lärande inom arbetslaget.Du bör även vara flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga, engagemang och vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet. Kan du också på ett enkelt sätt tydliggöra målen för den pedagogiska verksamheten och se varje elevs möjlighet att nå dit, så tror vi att just du passar för uppdraget.Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.Vi ser fram emot din ansökan!ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Augusti 2020.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-25Göteborgs kommun5260755