Fransstylist
Nilsson, Roxana / Hälsojobb / Hässleholm Visa alla hälsojobb i Hässleholm
2026-02-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilsson, Roxana i Hässleholm
Om du är fransstylist och letar efter en trygg, trivsam och professionell arbetsplats?
Då kan du vara den vi söker.
Vi på Studio15 i Hässleholm söker nu en fransstylist som vill bli en del av vårt team.
Är utbildad fransstylist
Är noggrann, service inriktad och possitiv.
Kan arbeta självständigt.
Brinner för kvalitet och kundupplevelse.
Vi erbjuder anställning
Arbete i en etablerad och omtyckt salong
Härlig arbetsmiljö och lojala kunder
Känner du att detta passar dig skicka in ett cv
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: studio15hlm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson, Roxana
Frykholmsgatan 8 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Nilsson Roxana Jobbnummer
9748735