Hälsojobb / Hässleholm
2026-02-17


Om du är fransstylist och letar efter en trygg, trivsam och professionell arbetsplats?
Då kan du vara den vi söker.
Vi på Studio15 i Hässleholm söker nu en fransstylist som vill bli en del av vårt team.
Är utbildad fransstylist
Är noggrann, service inriktad och possitiv.
Kan arbeta självständigt.
Brinner för kvalitet och kundupplevelse.
Vi erbjuder anställning
Arbete i en etablerad och omtyckt salong
Härlig arbetsmiljö och lojala kunder
Känner du att detta passar dig skicka in ett cv
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: studio15hlm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nilsson, Roxana
Frykholmsgatan 8 (visa karta)
281 31  HÄSSLEHOLM

Arbetsplats
Nilsson Roxana

Jobbnummer
9748735

