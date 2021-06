Frändefors förskola söker Barnskötare - Vänersborgs Kommun - Barnskötarjobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Barnskötarjobb / Vänersborg2021-06-292021-06-29Frändefors förskola ligger i Vänersborgs kommuns norra del och består av fem hemvister och tre gårdar.Förskolan jobbar med mindre barngrupper, tillgängliga lärmiljöer, med fokus på delaktighet och kommunikation. Förskolan har ett väl utvecklas systematiskt kvalitetsarbete och arbetar utifrån en gemensam utbildningsplan och års hjul. Dokumentation och kommunikation sker i lärplattformen Infomentor. All mat tillagas i förskolans eget kökI ditt arbete som barnskötare ska du på ett professionellt sätt tillsammans med dina kollegor, lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling i en stimulerande lärandemiljö. Du ska vara väl insatt i förskolans styrdokument och tillsammans med ditt arbetslag planera och utvärdera förskolans undervisning.Vi söker dig som är engagerad, nyfiken, flexibel och som vill var med att driva verksamheten tillsammans med ett härligt gäng pedagoger. Som barnskötare har du ett intresse för barns utveckling och lärande, du ser varje barns styrkor och förmågor och värdesätter trygghet och relationer.BarnskötarutbildningVisstidOmfattning 100% från och med 2021-08-23 till och med 2021-12-23Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-23 Visstidsanställning till 2021-12-23MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-23Vänersborgs kommun5836919