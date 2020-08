Franchisetagare i Skara - Salta Friends AB - Säljarjobb i Skara

Salta Friends AB / Säljarjobb / Skara2020-08-26Om uppdragetSöker du efter ett arbete med stor frihet och potential för tillväxt, då har du hittat rätt tjänst.Salta Friends AB befinner sig snart i en spännande lanseringsfas och vi söker nu franchisetagare till sex av våra åtta regioner över hela landet. Denna platsannons gäller för region 6.Region 6 består av Västra Götalands län med totalt ca 1 700 000 invånare. Du som franchisetagare har ensamrätt att aktivt agera och vara verksam i din region. Du bygger upp din kundportfölj och skapar en solid intäkt med tiden. Att jobba som franchisetagare är något som ett förenklat företagande. Vi står för koncept, tjänst/produkt och en stor del av administrativa arbetet medan du fokuserar dig på sälj och kringliggande tjänster. Därmed skapar du din egen framgång i ditt eget företag. Tack vare en hållbar franchisemodell höjs värdet av ditt företag när det även går bra för dem andra regionerna.Salta Friends AB i samarbete med Sveriges Franchisetagare har tagit fram ett godkänt och kvalitetssäkrat avtal, "kontrollerad franchise" som intygar en hållbar och trygg affärsidé och affärsplan.Din rollMotiveras du av ett personligt ägande och ser den ekonomiska risken som en sporre till ökat engagemang? Vi på Salta Friends ger dig som franchisetagare plattformen för att driva och utveckla ditt eget affärsmannaskap.Att vara franchisetagare innebär att du genom ett eget bolag driver verksamheten enligt Salta Friends franchiseavtal. Vi står för koncept, tjänst, produkt, prissättning, fakturering samt en hel del administrativa- och marknadsföringsaktiviteter. Som franchisetagare för en region har du fullt ansvar för din egen region och är ekonomiskt ansvarig för din rörelse och dina driftskostnader.Som franchisetagare ansvarar du för verksamhetens tillväxt i din egen region. Du knyter kontakt med företag i olika branscher såsom Restauranger, Caféer, Idrottshallar, Utbildningscenter, Eventföretag, Gym, Fritidslokaler, Klubbar och Föreningar med anknytning till aktiviteter för personer med funktionsvariation, assistansbolag med flera.I ditt arbete ingår att:Kartlägga och kontakta relaterade företag i din region.Kontakter sker för det mesta via telefonsamtal, mejl eller videosamtal.Vid behov kan personliga möten vara aktuella.Erbjuda reklamplatser och aktiviteter till dina företagskunder.Knyta kontakt med assistansbolag och att hjälpa dem med användning av vår mobila applikation.Knyta kontakt med föreningar och organisationer för ett ömsesidigt utbyte av tjänster.Bearbeta dina kontakter för fortsatt samarbete.Fullfölja försäljning genom att skicka avtal och få det undertecknat.Enkelt skapa reklam och aktivitetspost via vårt verktyg.Regelbundna avstämningar med huvudkontoret med avsikt att förenkla och effektivisera processen.Kvalifikationer/UtbildningInget krav på någon utbildningKundorienterad, trevlig och socialErfarenhet/ kompetensErfarenhet och kompetens inom B2B försäljning är meriterande.Erfarenhet av arbete relaterat till personer med funktionsvariation är meriterande.Erfarenhet av arbete som Account Manager eller Key Account Manager är meriterande.2020-08-26Salta Friends AB är ett nystartat bolag i tech-branschen med det tydligt uttalade målet att genom innovativa lösningar hjälpa personer med funktionsvariationer och deras anhöriga till ett mer socialt och aktivt liv.Salta friends är en förkortning av; Socially Active Life Together Among Friends.Salta Friends appen lanseras hösten 2020, speciellt framtaget för personer med funktionsvariation, deras anhöriga och assistenter. Appen möjliggör ett mer socialt och aktivt liv genom fler och bättre aktiviteter samt effektivare kommunikationsverktyg och stärkta familjeband!Salta Friends saknar motstycke och med det enorma suget i samhället och ett intensivt samarbete med föreningar och intresseorganisationer kan vi snabbt expandera konceptet i hela Sverige. Målet är att vi inom ett par år har täckt hela Sverige som marknad och öppnar upp nya marknader ute i Europa.Är du intresserad?Skicka din intresseanmälan tillsammans med ditt personliga brev, CV samt din bild. Berätta varför vi ska välja dig och vad det är som gör dig till det självklara valet.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Besök vår tillfälliga hemsida för mer information. En ny hemsida med detaljerad information om appen och dess användning levereras vid lansering av appen.Vi förstår om du har många frågor och det är mycket information som kommer att ges till dig efter att vi har fått din fullständiga ansökan.Varmt välkommen!Följ oss gärna på sociala medierSökord: Säljkonsulent, Key Account Manager, Account Manager, Försäljare, Försäljning, Egen företagare, Licenstagare, Marknadskommunikation, Innesäljare, Utesäljare, Säljare, Marknadsassistent, Marknadskoordinator, #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-09-06Salta Friends AB5333418