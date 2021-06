Framtidens gymnasielärare i Konstruktion & Animation - ThorenGruppen AB - Gymnasielärarjobb i Malmö

ThorenGruppen AB / Gymnasielärarjobb / Malmö2021-06-29Thoren Innovation School är Innovationsgymnasiet där vi ligger i framkant så att våra elever blir bäst förberedda för framtiden.Thoren Innovation School (TIS) är en del av ThorenGruppen, en norrländsk friskolekoncern som grundades 1999 med målet att utbilda eleverna på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. I nuläget finns skolan på 6 olika orter runtom i landet. Läs mer om TIS och vår pedagogik på: www.innovationsgymnasiet.se. Vi söker en gymnasielärare som vill vara med och forma framtidenThoren Innovation School i Malmö söker nu en gymnasielärare i konstruktion/animation på Teknikprogrammet.Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens innovatörer; du som har kreativitet och nytänkande som ledord i din undervisning. Dina arbetsuppgifter hos oss är bland annat att:- Lära ut om dina ämnesområden på ett innovativt sätt och självständigt planera din undervisning.- Ingå i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar ämnesövergripande utifrån skolans koncept; Innovation.- Vara med och skapa en modern och nytänkande skolmiljö.Det här erbjuder vi digNär andra gör samma sak som de alltid har gjort väljer vi på TIS att ständigt se framåt, att alltid testa nya tillvägagångssätt. För det är så innovation skapas, och det är på det sättet som vi kan erbjuda dig en arbetsmiljö där du utvecklas som person och lärare.Hos oss får du frihet att testa dina idéer genom snabba beslutsvägar och en ledning som stöttar dig hela vägen. Du ingår i ett nära arbetsteam där ni arbetar kreativt och ämnesövergripande. Tillsammans skapar ni grogrund för elevernas innovation och entreprenörskap.Vi vill att alla våra medarbetare ska må bra på jobbet och i vardagen. Du får därför tillgång till utbildning/friskvårdspeng och kan varje år delta i Thoren Tillsammans, en unik konferens fylld med föreläsningar och inspiration för ThorenGruppens alla anställda.Vill du veta mer om hur det är att jobba på Thoren Innovation School? Besök https://thorengruppen.se/vara-medarbetare/ för att se filmer och läsa intervjuer med några av våra lärare - och dina potentiella kollegor.Dina kvalifikationer- Du är utbildad gymnasielärare, lärarlegitimation är meriterande.- Tidigare erfarenhet av undervisning på gymnasiet är meriterande.- Din drivkraft är att skapa undervisning som engagerar dina elever och uppmuntrar dem till att använda sin kunskap samt kreativitet för att nå verkliga resultat.- Du tar eget ansvar och värderar goda relationer till dina kollegor och elever. Du trivs både i samarbeten och med att arbeta individuellt.- Du håller dig uppdaterad om det senaste inom dina ämnesområden och är nyfiken på Innovation som ledord i din undervisning. och- Du vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt som uppmuntrar till innovation och entreprenörskap.- Genom din undervisning vill du väcka framtidstro och nya idéer hos dina elever.Låter det här som något för dig? Varmt välkommen att söka till oss på Thoren Innovation School och bli en del av framtiden!Anställningens omfattningTjänsteomfattning 25% (fredagar) med start 2021-08-09. Se gärna våra andra annonser inom IT- tekniker/webbutveckling, det är fullt möjligt att kombinera fler kurser och därmed nå en högre tjänstegrad.RekryteringenSista ansökningsdag är 2021-07-30. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.För mer information om skolan, tjänsten och företaget är du välkommen att kontakta ida.liedholm@innovationsgymnasiet.se Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.seLedorden MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta: ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Vi gör allt med MODET att våga förändra och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa verksamheter där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid25%. Tillträde: 2021-08-09 Tillsvidareanställning2021-06-29MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-30Thorengruppen AB5837508