Fpga Utvecklare
Professional Galaxy AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-06-16
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en FPGA utvecklare hos vår kund.
Om uppdragetPubliceringsdatum2026-06-16Beskrivning
FPGA utvecklare, nivå 4
Vi söker dig som vill kombinera tekniskt djup med samhällsnytta. Du är analytisk, nyfiken och trivs med att lösa avancerade problem i nära samarbete med andra.
Roll • Designa och utveckla FPGA-baserade system för telekrigsapplikationer • Testa och verifiera funktion för att säkerställa hög kvalitet och funktionalitet både med simuleringsverktyg och på HW • Optimera och förbättra design med fokus på robusthet, effektivitet och lång livslängd • Felsöka och analysera avancerade tekniska problem samt ta fram hållbara lösningar • Delta aktivt i tekniska granskningar och bidra till kontinuerliga förbättringar av designmetodik och arbetssätt • Samarbeta nära andra ingenjörer och utvecklare i ett agilt team
Profil • Relevant utbildningsbakgrund inom elektronik, teknisk fysik, datorteknik eller motsvarande • Erfarenhet inom RF-domänen från ex försvarindustri, telekom eller motsvarande • Erfarenhet av FPGA/ASIC-design och programmering • Goda kunskaper i VHDL • Erfarenhet av FPGA-kretsar från AMD(Xilinx) eller Altera • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande • Kunskap inom signalbehandling eller radarsystem • Erfarenhet av hårdvarunära programmering och inbyggda system • Kunskap inom Python/Java samt configuration management
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Uppdragsinformation Uppdragslängd: ca 6 mån Placeringsort: Stockholm Svar önskas snarast, dock senast 2026-07-01
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925351-2056734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9967086