Förvaltningsledare - Digital arbetsplats
Sida / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-12-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sida i Sundbyberg
, Stockholm
, Gotland
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förvalta verksamhetsområdet Digital arbetsplats och skapa bästa möjliga förutsättningar för Sidas medarbetare att ha moderna, effektiva och användarvänliga digitala verktyg i vårt uppdrag att bekämpa fattigdom och förtyck i världen?
Nu söker vi en förvaltningsledare som tillsammans med våra Digitaliseringsledare och övriga förvaltningsledare vill driva och vidareutveckla våra digitala verktyg och tjänster tillsammans med engagerade kollegor och leverantörer.
Om jobbet
Som förvaltningsledare för Sidas digitala arbetsplats har du ett centralt ansvar för att både förvalta och utveckla myndighetens digitala samarbetsmiljö. Du arbetar nära både våra Digitaliseringsledare, interna användare och externa leverantörer för att skapa lösningar som förenklar, effektiviserar och möjliggör vårt viktiga uppdrag.
Du är med redan i ett tidigt skede när nya behov och initiativ identifieras. Du analyserar krav, planerar insatser och leder arbetet framåt - från idé till genomförande. Rollen innebär ett brett ansvar och stora möjligheter att påverka hur vår digitala arbetsplats utvecklas.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Ansvara för förvaltning och vidareutveckling av Sidas digitala arbetsplats och tillhörande verktyg.
Samordna kravställning och behov mellan verksamheten, IT och externa leverantörer.
Leda projekt och uppdrag kopplade till förvaltningsområdet.
Ta fram, följa upp och utveckla förvaltningsplaner, budget och livscykelhantering.
Hantera avtal, upphandlingar och leverantörssamarbeten.
Leda resurser och aktiviteter för att förverkliga verksamhetens behov och nå verksamhetsområdets effektmål.
Tjänsten är placerad på avdelningen för Digitalisering och säkerhet, inom enheten för IT-ledning. Du kommer att arbeta i vårt förvaltningsteam och stötta våra förvaltningsledare i att driva utvecklingen av myndighetens tekniska basleveranser och skapa de bästa förutsättningarna för att Sidas medarbetare ska kunna utföra sina viktiga arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har erfarenhet av förvaltningsledning eller liknande roller inom IT eller digital utveckling. Du är van vid att arbeta i gränslandet mellan teknik och verksamhet, trivs med samordning och kommunikation och har förmågan att omsätta behov till konkreta lösningar. Utbildningsbakgrund
Akademisk examen inom IT, systemvetenskap, informatik, teknik eller annan relevant inriktning alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som bedöms likvärdig.
Språk
God svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Erfarenhet av arbete som förvaltningsledare, projektledare eller liknande roll inom IT eller digital utveckling.
Erfarenhet av förvaltning och utveckling av digitala arbetsplatser och samarbetsverktyg
Erfarenhet av moderna samarbetsverktyg och videotjänster.
Erfarenhet av kravställning, samordning och dialog med verksamhet, användare och externa leverantörer.
Erfarenhet av leverantörsstyrning, avtalsuppföljning och upphandling.
Erfarenhet av att leda projekt eller uppdrag från start till mål.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
Bidra till nytänkande och innovation
Vara bra på att leda och engagera andra
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
Kunna använda olika analysverktyg
Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter.
Erfarenhet av att arbeta i en större organisation eller offentlig verksamhet
Erfarenhet av arbete i en internationell kontext
Bra att veta
Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 186/25
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef, Niclas Cronsioe 07386742 84
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st-sida-styrelsen@sida.se
)
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9646961