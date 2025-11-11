Förvaltningsjurist
2025-11-11
Som anställd inom stadsbyggnadsförvaltningen påverkar du utvecklingen i en attraktiv skärgårdskommun. Tillsammans ansvarar vi för allt inom stadsbyggnadsområdet, exempelvis från att bedriva bibliotek, underhålla gator, bygga nya skolor och att se till att de kommunala utomhusbaden fungerar bra till att planera för nya bostadsområden, ge bygglov till nya bostäder och verka för bättre kollektivtrafik. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Vill du bidra till ett rättssäkert och hållbart stadsbyggande i hjärtat av skärgården?
Nu söker vi en förvaltningsjurist till Stadsbyggnadsförvaltningens stab i Vaxholm.
En roll där du får arbeta både strategiskt och operativt med juridiska frågor som gör verklig skillnad.
Vaxholms stad är en liten kommun med hög ambitionsnivå och ett stort samhällsengagemang. Våra medarbetare rankar oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i. Vår värdegrund Samspel, Engagemang och Respekt genomsyrar allt vi gör.
Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex enheter: bygglov, plan och exploatering, teknisk enhet, kultur och bibliotek, stora projekt samt staben. Totalt arbetar cirka 60 personer på stadsbyggnadsförvaltningen, varav 12 i stabens team.
Staben jobbar för och med övriga enheter inom förvaltningen för att uppnå våra gemensamma uppdrag och mål. Vi har kompetenser inom geodata, GIS, kartor och mätning, juridik, kommunikation, verksamhetsutveckling, administration, ekologisk hållbarhet och digitalisering. Vi har ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med engagerade kollegor och goda möjligheter till utveckling.
Om rollen
Som förvaltningsjurist är du ett centralt stöd till hela stadsbyggnadsförvaltningen. Du arbetar brett med juridiska frågor inom plan- och bygglagstiftning, miljö- och fastighetsrätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess.
Du ger juridisk rådgivning, granskar och upprättar avtal, gör rättsutredningar samt företräder förvaltningen vid överprövningar.
Du ansvarar även för frågor kopplade till dataskydd (GDPR) och fungerar som förvaltningens representant i stadens arbete med informationssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Juridiskt stöd till förvaltningens enheter inom planering, exploatering, bygglov, fastighet och miljö (främst strandskydd).
- Granskning och upprättande av avtal, beslut och styrdokument
- Juridiska utredningar och rättsliga bedömningar
- Rådgivning och utbildning inom förvaltningsrätt, OSL och PBL
- Dataskyddssamordning och informationssäkerhetsarbete i samverkan med stadens centrala funktionerProfil
- Juristexamen
- Några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Gärna från kommunal verksamhet
- God kunskap inom plan- och bygglagen och förvaltningslagen
- Erfarenhet eller intresse för avtalsrelaterade frågor inom fastighetsrätten såsom hyra, arrende och andra nyttjanderätter
- Erfarenhet av dataskyddsfrågor och informationssäkerhet är meriterande
- Notarietjänstgöring och/eller tjänstgöring vid mark- och miljödomstol är meriterande
- Strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga
Anställning:
Tjänsten är på heltid med placering i kommunhuset i Vaxholm. Möjlighet till distansarbete 1-2 dagar per vecka efter överenskommelse.
Anställningsformen är tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Som tillsvidareanställd medarbetare i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden. Ersättning
