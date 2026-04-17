Förvaltningschef, Tekniska serviceförvaltningen
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen / Chefsjobb / Trelleborg Visa alla chefsjobb i Trelleborg
2026-04-17
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt. Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en erfaren och strategisk ledare till uppdraget som förvaltningschef för tekniska serviceförvaltningen. Du kommer ha en nyckelroll i kommunens ledning med ansvar för ett brett verksamhetsområde som har stor betydelse för kommunens leverans, utveckling och attraktivitet. Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp och du arbetar på uppdrag av nämndens ordförande och berörd nämnd.
Förvaltningen spänner över ett brett verksamhetsområde och som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, ange riktning och samordna dessa verksamheter.
Du har ansvaret för att bygga och upprätthålla det nätverk som är så viktigt för förvaltningens arbete, såväl internt som externt. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för ökad samverkan mellan de tre förvaltningar som har ett särskilt ansvar för samhällsbyggnadsprocessen. Som förvaltningschef bidrar du också aktivt i kommunens ledningsgrupp och det kommungemensamma övergripande utvecklingsarbetet.
Rollen innebär att sätta riktning, hålla ihop helheten och skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare, men också om att balansera ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö samt skapa tillit och engagemang i organisationen. Du driver effektivisering, nya arbetssätt och utvecklade arbetsformer framåt. Du förväntas också stärka det tvärfunktionella arbetet och samordningen i förvaltningen.
Just detta uppdrag särskilt viktigt att du är en trygg och tydlig ledare som kan leda genom avdelningscheferna och hålla ihop det gemensamma uppdraget. Vi ser gärna att du har ett affärsmässigt samt serviceinriktat förhållningssätt. Förvaltningen jobbar mycket ute i "det fysiska rummet" i Trelleborg, så omvärldsbevakning, lyhördhet och tydlig kommunikation är centralt.
Du ansvarar för budgetplanering, fördelning och uppföljning av ekonomiska resurser, Vi förutsätter att du har en vana och vilja att samarbete med de fackliga organisationerna och skyddsombuden.
Digitalisering är ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden. Som förvaltningschef för tekniska serviceförvaltning har du en nyckelroll i detta arbete och du behöver därför ha ett stort intresse för digitala frågor. Kvalifikationer
Ett krav är att har du en Akademisk examen (minst 180 hp).
Du har en gedigen och dokumenterad chefserfarenhet på högre nivå, erfarenhet av att leda andra chefer och ledningsgrupper på strategisk nivå samt att leda i en politiskt styrd verksamhet. Erfarenhet av att leda i förändring är ett annat krav. Arbete med kvalificerade frågor inom organisation och förvaltning är en självklar del av bakgrunden. I din roll tillför du helhetssyn, struktur och utvecklingsfokus för att nå kommungemensamma mål.
Vi söker en trygg chef som genom sitt ledarskap åstadkommer verklig och långsiktig utveckling. Som en utvecklande ledare är du mål- och resultatorienterad, serviceinriktad och skicklig på att bygga och bibehålla goda relationer.
Din tydliga kommunikation och förmåga att skapa engagemang är nyckelfaktorer för framgång. Du har modet att utmana och tänka nytt för att driva verksamheten framåt och är van vid beslutsfattande. Ekonomisk förståelse och drivkraft för att effektivt hantera resurser är också viktigt. Du tar ansvar för fattade beslut och kan förmedla svåra budskap när det behövs. Som en närvarande och synlig ledare engagerar, stöttar och motiverar du dina medarbetare. Du är drivande i att bygga goda chefs- och medarbetarrelationer, skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Trelleborgs kommun.
Du inspirerar och skapar en motiverande arbetsmiljö där du både ger stöd och utmanar när det behövs. Du har lätt för att samarbeta med andra och du ser lösningar istället för problem. Ditt ledarskap präglas av stabilitet och struktur och du står stadigt vid förändring. Du är en ledare som fattar välgrundade beslut samt verkar för att skapa tydlighet och gemensam riktning i organisationen. Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Engelska är meriterande. Övrig information
Intervjuer är planerade till: 1: a intervju 260506
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras och godkänd prövning är en förutsättning för anställning.
I den här rekryteringen använder vi testning i urvalet för att på ett fördomsfritt sätt kunna bedöma de egenskaper som är viktiga för tjänsten.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Algatan 13 (visa karta
)
231 83 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kontakt
Gisela Öst gisela.ost@trelleborg.se 0723703407
9860027