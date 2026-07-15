Förvaltningschef Barn och Utbildning i Eslövs kommun
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2026-07-15
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Förvaltningschef till Barn och Utbildning i Eslövs kommun
Vill du leda en förvaltning som befinner sig i positiv utveckling och som skapar bästa möjliga förutsättningar för Eslövsborna och dess unga att lyckas i skolan och i livet?
Ditt uppdrag
Förvaltningschefen ansvarar för att leda, styra och utveckla hela förvaltningen utifrån politiska mål och givna ekonomiska ramar. Rollen handlar i hög grad om att skapa förutsättningar för andra chefer att lyckas.
Uppdraget
Säkerställa att politiska beslut genomförs och får effekt i verksamheten
Leda genom avdelningschefer och skapa tydliga förutsättningar, mandat och uppföljning
Ansvara för budget, resursprioritering och ekonomisk balans
Driva strategiska frågor och långsiktig utveckling
Säkerställa att lagstiftning och styrning följs
Företräda förvaltningen i dialog med politik, andra förvaltningar och externa aktörer
Bygga en ledningsgrupp som tar gemensamt ansvar för helhetenPubliceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Följa upp resultat och vidta åtgärder för att förbättra skolresultat
Hantera demografiska förändringar genom strategiska prioriteringar
Skapa stabilitet i organisationen, både strukturellt och i ledarskapet
Prioritera och hålla fokus i en organisation med många parallella krav
Säkerställa att samverkan fungerar mellan skola, socialtjänst och andra aktörer
Din erfarenhet
Vi vill att du har:
Akademisk examen inom relevant område
Flerårig chefs- och ledarerfarenhet
Erfarenhet av att leda genom andra chefer
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet från minst ett av förvaltningens verksamhetsområden
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
God kommunikativ förmåga
Är det här du
Leder med tillit och tydlighet och har förmåga att skapa engagemang i en komplex verksamhet.
Ser helheten, tänker strategiskt och väger samman olika intressen för att fatta välgrundade beslut.
Bygger starka relationer och samverkar framgångsrikt både inom organisationen och med externa samarbetspartners.
Driver utveckling och förändring med fokus på resultat, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Är en trygg och kommunikativ ledare som skapar förtroende genom öppenhet, närvaro och integritet.
Vi erbjuder
Att arbeta i Eslövs kommun erbjuder många fördelar och möjligheter för både personlig och professionell utveckling.
Genom att arbeta i Eslövs kommun får du chansen att vara en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att göra kommunen till en ännu bättre plats att bo och leva i.
Ett självständigt och utvecklande chefsuppdrag.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten utifrån politiskt beslutade mål. Övrig information
I denna rekrytering samarbetar vi med AS&B Executive och vill du ha en första inledande dialog är du varmt välkommen att kontakta Anders Stegersjö på 0704-280265 alternativt anders.stegersjo@asb-executive.se
Vi vill ha din ansökan senast 2026-08-16.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem. https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
Om arbetsplatsen
Barn och Utbildning ansvarar för förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Dessutom ingår socialtjänst för barn upp till 18 år. I förvaltningen finns ca 1300 kompetenta och motiverade medarbetare som du leder med hjälp av dina fyra avdelningschefer och en administrativ chef.
Förvaltningen hanterar även arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret och feriearbete.
Förvaltningen har två nämnder; barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Barn- och familjenämnden
Barn- och familjenämnden ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem och socialtjänst för barn och ungdomar upp till 18 år.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för de högre studierna och arbetsmarknadsåtgärder. I organisationen finns Carl Engströmgymnasiet, gymnasiesärskolan, Carl Engström Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan, svenska för invandrare (SFI) och särvux.
Eslövs kommun är expansiv och har idag ca 35.000 invånare. Eslöv har alltid utmanat. Från företagsamma slottsfruar till dagens idrottsstjärnor: här ger vi det lilla extra. Eslöv är en plats som kännetecknas av öppenhet och kreativitet. En plats som bygger på styrkorna i både staden och byarna – och skapar en livskraftig helhet. En modern, hållbar och trygg kommun där innovation och nytänkande lika gärna kan ske i byn som på slottet, i fabriken, på åkrarna eller i staden. Där livet är rikt och för många. Eslöv har ett näst intill unikt geografiskt läge i Skåne med mycket goda kommunikationer i en rik kulturbygd.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Stadshuset, Gröna Torg, Eslöv (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun Jobbnummer
10003435