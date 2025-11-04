Förvaltningsadministratör - vikariat
Nu söker vi dig som älskar struktur, har ett öga för detaljer och trivs med att vara navet i ett team. Som förvaltningsadministratör hos HFAB får du en viktig roll i att stötta ett av våra tre affärsområden med administrativa uppgifter och kundkontakt - allt för att våra hyresgäster ska få bästa möjliga service. Här får du jobba i ett bolag med hjärtat i Halmstad, där vi tillsammans bygger ett bättre boende för framtiden.
Om tjänsten
I rollen hanterar du inkomna ärenden i form av felanmälningar och synpunkter från våra hyresgäster. Du bedömer och fördelar ärendena vidare till rätt del av organisationen eller till våra upphandlade entreprenörer. Det innebär mycket kontakt med både hyresgäster, kollegor inom affärsområdet, andra delar av HFAB samt externa samarbetspartners - vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och en förmåga att skapa goda relationer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa trygga och hållbara boendemiljöer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot, bedöma och administrera felanmälningar och andra inkommande ärenden från hyresgäster
• Ansvara för hantering och utlämning av nycklar enligt fastställda rutiner
• Administrera leverantörsfakturor och hantera fakturering till hyresgäster
• Bemanna reception under affärsområdets öppettider samt telefon för entreprenörer
• Utföra övriga administrativa uppgifter som stöd till kollegor inom affärsområdet
Vem är du?
Du är en administrativt lagd person som gillar att ha ordning och reda omkring dig. Listor är för dig vad kartan är för orienteraren - ett självklart verktyg för att navigera vardagen. Med din noggrannhet ser du vad som behöver göras och du är produktiv utan att tumma på kvaliteten. Du känner dig trygg i digitala miljöer, där dina främsta arbetsredskap finns.
Du bemöter andra med respekt och beskrivs av din omgivning som hjälpsam. Ditt arbetssätt genomsyras av HFAB:s värdegrund: Vi utvecklas tillsammans och vi tänker nytt och hållbart. Vi söker dig med glimten i ögat - någon som sprider glädje i arbetslaget. Hos oss har vi kul på jobbet och nära till skratt.
Egenskaper och kvalifikationer:
• Gymnasial utbildning är ett krav; eftergymnasial utbildning är meriterande
• Några års arbetslivserfarenhet, gärna från administrativ tjänst
• Tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
• Mycket god vana av att arbeta i Officepaketet
• God allmän IT-kompetens och trygg i digitala arbetsmiljöer
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
• Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga
• Effektiv, lösningsorienterad och noggrann i ditt arbetssätt
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Tjänsten är ett vikariat med start den 1 december 2025 och sträcker sig till och med den 15 april 2027. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2025 - vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Fastighets AB
(org.nr 556041-1786), https://www.hfab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Åsa Maxe asa.maxe@hfab.se 035-138325 Jobbnummer
9588018