Förvaltare med personalansvar
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en förvaltare med personalansvar till ett uppdrag.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Beskrivning av uppdraget/rollen Förvaltaren ansvarar för ett team på 11 personer, som består av en biträdande förvaltare, 1 reparatör och 9 husvärdar. Förvaltaren rapporterar till enhetschefen för Förvaltningen.
Som fastighetsförvaltare med personalansvar är du huvudansvarig för den dagliga förvaltningen av fastighetsportföljen. Rollen innebär att säkerställa en effektiv förvaltning av fastigheterna samtidigt som du leder och utvecklar ditt team för att uppnå verksamhetens mål. Du ansvarar för ekonomisk styrning, inklusive budgetarbete och uppföljning, för att säkerställa lönsamhet och hållbar utveckling av fastighetsbeståndet.
Ansvar:
Fastigheternas affärsmässiga utveckling enligt ekonomiska mål och planer.
Delta i och driva utvecklingsfrågor genom samarbete med andra aktörer i samhället där bolagets vision och områdets positiva förändring gynnas.
Ansvar för information och service till kunder.
Ansvar för att myndighetskrav och lagar kopplade till fastighetsägande följs.
Ansvar för kvalitetssäkring, säkerhetsarbete och miljöarbete inom fastighetsförvaltningen.
Att genom tydligt och coachande ledarskap utveckla teamet och medarbetarna för att leverera god service och väl underhållna fastigheter till boende och verksamhetsutövare.
Ansvarar för den dagliga förvaltningen inom det specifika området.
Säkerställer att fastigheternas service och funktion fungerar effektivt och enligt riktlinjer.
Ansvarar för att driva mindre projekt inom fastighetsbeståndet.
Avtalsuppföljning av leverantörer.
Personalansvar.
Mål med uppdraget Förvaltaren ska löpande följa ansvaret i uppdragsbeskrivningen och mål som sätts upp inom företaget i verksamhetsplanen för perioden.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Kunden garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.
Placering Kundens kontor i Farsta.
Möjlighet till distansarbete Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter men vi ser att denna roll är fysiskt på plats på kontoret. Rollen innebär även närvaro på våra andra kontor (3 st) för t.ex. möten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsområd
Fem års erfarenhet av fastighetsförvaltning med kundkontakt.
Erfarenhet av personalansvar och ledarskap
Grundläggande kompetens inom fastighetsekonomi och företagsekonomi.
Grundläggande kompetens inom fastighetsjuridik.
Grundläggande kompetens inom installations- och byggteknik
Erfarenhet av att arbeta i projekt.
Erfarenhet av beställarroll och avtalsansvar.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och tala engelska (eller annat språk).
Datorvana (affärssystem, Officepaketet).
Körkort B Publiceringsdatum2025-10-21Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9567622