Förvaltare Av Observationsnät Till Smhi Norrköping
Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-07-24
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Den här tjänsten erbjuder en blandning av administrativt förvaltande arbete och utvecklingsarbete av observationsnäten. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, observatörer och andra myndigheter.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Rollen som förvaltare är både administrativ och koordinerade arbete i grund-, tilläggs- och uppdragsnät.
Detta omfattar huvudsakligen att:
i dialog med strategiska förvaltare och användare/kunder av mätdata förvalta näten, ge förslag till förändringar, effektiviseringar av näten.
hålla ihop processen avseende etablering och avveckling av stationer med stöd från strategisk förvaltare.
handlägga s.k. restaureringsärenden, arbetsuppgiften innebär kontakter med lokala och regionala myndigheter såsom länsstyrelser, miljö- och hälsoskyddskontor och bygglovskontor.
säkerställa en fungerande infrastruktur för näten med avseende på markavtal, elavtal, observatörer/tillsynsperson samt för kommunikation av mätdata i samarbete med strategisk förvaltare.
ajourhålla stationsrelaterade metadata exempelvis adress- och kontaktuppgifter, position för mätplats och bestyckning.
ta fram och ajourhålla instruktioner för administrationen och tillsynen av stationsnäten i samarbete med strategisk förvaltare.
ansvara för uppföljning av tillgänglighet på data och utveckla dessa mätningar tillsammans med strategisk förvaltare.
driva projekt/aktiviteter men det kan även bli fråga om andra uppdrag.
Utmärkande för uppdraget är att det är en blandning av administrativt förvaltande arbete och framåtsyftande utvecklingsarbete. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, observatörer och andra myndigheter. Tätast samarbete sker med andra förvaltare, strategiska förvaltare, teknik- och anläggningsansvariga medarbetare.
Om arbetsgruppen Nät
Gruppen ansvarar för att i dialog med kunder och användare av insamlade observationsdata förvalta och utveckla SMHIs olika observationsnät. Vi är idag 12 personer med jämn könsfördelning, i åldersspannet 40 och 65 år.
Arbetet i gruppen går mot ett mer projektorienterat arbetssätt och antalet uppdrag som kräver kvalificerad handläggarkompetens ökar, liksom samverkan både nationellt och internationellt inom mätdataområdet.Profil
Vi söker dig med en akademisk examen (lägst kandidatnivå) inom det naturvetenskapliga området eller annan motsvarande utbildning/ erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Har du erfarenhet/ utbildning inom fastighetsförvaltning, byggprojekt, administration, projektledning, offentlig förvaltning eller miljöjuridik är det meriterande.
Utöver det ser vi också att du behöver ha,
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom relevant område
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift
God datorvana och kunskaper i Windows samt Office-paketet
B - körkort
Den här rollen ställer krav på en kombination av struktur, samarbetsförmåga och driv, eftersom arbetet spänner över både löpande administration och mer långsiktig utveckling av observationsnäten. För att säkerställa att nät, avtal, metadata och kontakter med exempelvis myndigheter och markägare fungerar smidigt krävs noggrannhet, ordningssinne och en förmåga att planera och prioritera mellan uppgifter som varierar i tidshorisont och komplexitet. Arbetet sker i nära dialog med många olika aktörer, vilket gör god kommunikativ förmåga, ödmjukhet och samarbetsvilja avgörande för att driva processer framåt och hitta hållbara lösningar. Samtidigt behöver du vara initiativtagande och uthållig för att kunna ta ansvar för frågor som ibland är långsiktiga och kräver uppföljning över tid.
Rollen innebär också att bidra till utveckling och effektivisering, vilket ställer krav på ett gott omdöme och en flexibilitet att anpassa arbetssätt efter verksamhetens behov. Tillsammans bidrar dessa egenskaper till att skapa stabila och välfungerande observationsnät, vilket i förlängningen är en förutsättning för att SMHI ska kunna leverera tillförlitliga data och tjänster.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/smhi-som-arbetsplats.SMHI
är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut
(org.nr 202100-0696), https://www.smhi.se/
Folkborgsvägen 17 (visa karta
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601 76 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smhi Kontakt
Saco-S
Bettina Matti fornamn.efternamn@smhi.se +46114958000 Jobbnummer
10010510