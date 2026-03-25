Försvarsdirektör
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2026-03-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten i Östersund
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Av länsstyrelsens sju enheter är Samhällssenheten den som spänner över flest typer av frågor. Här arbetar vi bland annat med miljö- och klimatfrågor, samhällsplanering och boende, social hållbarhet, samhällsberedskap och kulturmiljöfrågor. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!
Vill du bidra till ett tryggare och mer motståndskraftigt Jämtland?
Totalförsvaret befinner sig nu i en expansiv återuppbyggnadsfas.
Mycket kommer att hända de närmaste åren som kommer att få stor påverkan på den fortsatta utvecklingen av totalförsvarsförmågan i vårt land.
Länsstyrelsen i Jämtlands län söker nu en strategisk och samverkansorienterad försvarsdirektör till ett av Sveriges största och mest vidsträckta län. Länet har en viktig funktion i Sveriges och Natos totalförsvar tack vare sitt geografiska läge, sin infrastruktur och sin roll som länk mellan Norge, Sverige och Finland.
Funktionen för Samhällsberedskap, där denna tjänst är placerad, arbetar med sakområdet krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor samt verkar för att öka förmågan till civil beredskap. I funktionens uppdrag ingår även samordning inför och vid samhällsstörningar och höjd beredskap.
Det är i denna komplexa och samhällsviktiga miljö du som försvarsdirektör, tillsammans med funktionen för samhällsberedskap, får en central roll i att stärka länets förmåga.
Om uppdraget
Länsstyrelsens försvarsdirektör har en strategiskt rådgivande roll till myndighetens ledning, där denna förväntas att ha sakkunskap inom krisberedskap och civilt försvar inom hela hotskalan. Försvarsdirektören ansvarar också för att upprätthålla och utveckla externa kontakter och nätverk inom beredskaps- och totalförsvarsområdet i länet och nationellt. Detta innebär kontakt/samordning med övriga länsstyrelsers försvarsdirektörer, samverkan med civilområdet, militärregion nord och länets kommuner. Arbetet förutsätter ett nära och väl fungerande samarbete med funktionschefen för samhällsberedskap.
Vi söker dig som
- har relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig utifrån uppdraget.
- har god kunskap om och förståelse för det svenska beredskapssystemet.
- har kunskap och vana att arbeta med förändringsarbete och processledning.
- är kommunikativ, analytisk, prestigelös och trygg i komplexa situationer.
- har mycket god samarbetsförmåga och lätt för att bygga förtroendefulla relationer såväl internt som externt.
- har B-körkort då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig eller annan offentlig anställning, att leda och utveckla säkerhetskänslig verksamhet, arbete med frågor kring beredskap och civilt försvar liksom av ekonomisk planering och uppföljning.
Din personlighet
Du trivs med och har förmåga att hantera parallella processer då operativa och strategiska frågor, ofta löper samtidigt vilket också kräver förmåga att ha helhetssyn. Du kan fatta beslut trots begränsad information, och ser samarbete som ett naturligt arbetssätt i både strategiska och mer vardagliga frågor.
Som person är du driven och strukturerad med god förmåga att se helheter. Du är en trygg person som utövar ett tydligt och uthålligt ledarskap, samtidigt som du är lyhörd och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. För att lyckas i rollen krävs också att du är prestigelös för att skapa en positiv och produktiv miljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder
- Ett samhällsviktigt och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för länets invånare och verksamheter.
- En strategiskt central roll i länets utveckling av det civila försvaret.
- En arbetsplats präglad av engagemang, samverkan och professionellt ledarskap.
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamhet i en tid där beredskap är viktigare än någonsin.Publiceringsdatum2026-03-25Övrig information
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader.
Placering: Länsstyrelsens kontor i Östersund.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2123-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jämtlands län
(org.nr 202100-2452)
För detta jobb krävs körkort.
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten
Björn Wickholm 010-2253210
Björn Wickholm 010-2253210 Jobbnummer
