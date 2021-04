Förstelärare till Kristiansborgsskolan - Västerås kommun - Grundskolelärarjobb i Västerås

Västerås kommun / Grundskolelärarjobb / Västerås2021-04-14Kristiansborgsskolan är en centralt belägen grundskola för årskurs 6-9. Här sker undervisning med modern pedagogik och alla våra elever har en egen ipad som arbetsverktyg. Med engagemang och nyfikenhet inom våra ämnen skapar vi studielust som bidrar till att utveckla eleverna till öppna, aktiva och nyfikna världsmedborgare.Vi som arbetar på skolan har alla olika erfarenheter och kunskaper. Men något vi har gemensamt är vårt intresse för undervisning och lärande. Vi vill skapa skillnad för Västerås stads ungdomar. Välkommen till oss!Läs gärna mer om oss och vår skola på http://www.vasteras.se/kristiansborgsskolan 2021-04-14För dig är utveckling av din egen undervisning en självklarhet och du är redo att också bidra till utveckling för hela skolan. Med två moderna NO- salar tillåts du experimentera och vara kreativ i din undervisning. Utöver din undervisning leder du olika insatser på uppdrag av rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan.Du är en viktig del i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolans ledningsarbete. Inom dina ämnen, Ma/NO, leder du utvecklingsinsatser genom kollegialt lärande och samarbeten med dina lärarkollegor. Fokus framöver är bland annat lektionsstrukturer och formativa bedömningar där klassrumsobservationer är ett effektivt sätt att lära av varandra. Sammanfattningsvis handlar det om att fortsätta utveckla en god undervisning på skolan för att ge våra elever den kunskap de behöver inför framtiden.Du är en erfaren legitimerad grundskollärare med inriktning senare åldrar och behörighet i Ma/NO. Du behöver ha arbetat som lärare i minst fyra år. Det är viktigt att du utifrån den senaste forskningen anpassar din undervisning utifrån alla elever du har framför dig. Vi tror att du med ditt intresse och engagemang för skolforskning och skolutveckling kan inspirera och lyfta dina kollegor för att våra elever ska nå sin fulla potential.Om du har en tjänst som förstelärare i Västerås stad men på en annan skola räcker det att du skickar in en vanlig ansökan samt en kopia på din lärarlegitimation.För dig som inte är förstelärare inom Västerås stad ber vi dig att göra följande; I din ansökan ska du bifoga CV, en kopia på din lärarlegitimation samt en fil som innehåller ditt personliga brev/ansökningsbrev där du även besvarar följande frågor:Hur bidrar du till det systematiska kvalitetsarbetet?Hur arbetar du för att utveckla undervisningen och främja elevers lärande?Hur bidrar du i det kollegiala lärandet?Texten ska omfatta max 500 ord per fråga och bifogas gemensamt i ett Word-dokument.I denna rekrytering kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Västerås kommun5691780