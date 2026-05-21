Förstelärare Nygårds
2026-05-21
Nygårdskolan är en mångkulturell F-6 skola i Borlänge kommun med ca 300 elever. Skolan ligger beläget i vacker omgivning med nära till naturen. Vi är i en mycket spännande utvecklingsfas, där fokus ligger på kunskap, glädje, trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningar att kunna påverka sin framtid. Våra elever på Nygårds ska varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att nå så långt det är möjligt, både kunskapsmässigt och socialt!
På Nygårdskolan arbetar vi i årskursteam, trygghetsteam och elevhälsoteam.
Skolan genomsyras av arbetsglädje, kollegialt lärande och gemensamma mål. Skolledning tillsammans med förstelärare driver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån skolans behov, forskning och beprövad erfarenhet. Vi söker dig som vill var med och driva vårt spännande utvecklingsarbete tillsammans med oss i att göra skillnad för varje enskild elev!
"Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid".
Självklart lockar vår värdegrund dig!
Jag finns här för Borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 22 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
• Tillsammans med skolledningen vara processledare och leda utveckling, analys och förändringar utifrån valda utvecklingsområden genom det systematiska kvalitetsarbetet.
• Vara drivande i skolans arbete mot en mer likvärdig undervisning utifrån elevernas behov.
• Stödja lärare att förankra undervisningen i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
• Utveckla undervisningsmaterial på skolan i syfte att höja kvaliteten i undervisningen.
• Leda samtal kring lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning och på så sätt möjliggöra bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen
• Studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för pedagogiska diskussioner.
• Bidra med utveckling av pedagogiska modeller som synliggör elevers lärande.
• Stödja kollegor och VFU-handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vara mentor under introduktionsperioder.
• Stödja kollegor som saknar formell utbildning, i arbetet med planering, genomförande och bedömning.
• Har förmågan att handleda kollegor i att tillägna sig alternativa undervisningsmetoder.
Som förstelärare på vår skola kommer din lön att vara 10 000 kr/ månad utöver din grundlön.Kvalifikationer
Legitimerad lärare för åk F-6.
Du arbetar i enlighet med läroplan och har erfarenhet av den.
Du är intresserad av att utveckla elevernas förmågor både kunskapsmässigt och socialt. Du är inte rädd för att arbeta i team kring elever och dela ansvaret med kollegorna.
Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats.
Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse.
Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten.
Uppdraget är på 2 år men avtalen kommer att gälla för 1 år i taget (1+1). Detta innebär alltså inte att förstelärare byts ut efter varje år. För att bli anställd som förstelärare hos oss får du en grundanställning som lärare F-6.
I och med att försteläraruppdraget är tidsbegränsat så kommer ett avtal under pågående anställning att tecknas.
Vi söker en engagerad, lojal och driven lärare och kollega som vill lyfta, utmana och inspirera varje elev till att nå sin fulla potential. Du har lätt för att bygga goda och hållbara relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att se bortom ditt klassrum och ha ett övergripande perspektiv på undervisningen. Dessutom är du flexibel i ditt arbetssätt och kan anpassa dig efter situation, samtidigt som du har en god struktur och är metodisk i ditt arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Jobbnummer
9921379