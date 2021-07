Förstelärare i idrott och hälsa på Jättestensskolan - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-07-07I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-07-07Jättestensskolan är en kommunal grundskola som ligger i södra Biskopsgården, på Hisingen i Göteborg. Upptagningsområdet är en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Skolan har drygt 600 elever och ca 75 st. medarbetare.På Jättestensskolan finns hela grundskolan representerad; förskoleklass, fritids och årskurs 1-9. Vi erbjuder också rastaktiviteter och läxhjälp. Det finns två skolgårdar och förutom de ordinarie klassrummen också slöjdsalar, bildsal, NO-sal, musiksal, hemkunskapssal, en rymlig idrottshall samt ett stort uppehållsrum.Jättestensskolan är en aktiv skola och vi sätter stort fokus på att vara fysiskt aktiva eftersom vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för våra elevers lärande och en bra arbetsmiljö för vår personal. Kolla gärna in vår fina film!Som pedagog erbjuds du att äta pedagogisk lunch tillsammans med eleverna i skolans fina bamba. Alla lärare har gemensam mötes- och planeringstid på torsdagar och samtliga medarbetare träffas på skolans arbetsplatsträffar.På Jättestensskolan tar all personal gemensamt ansvar för skolans värdegrund och arbetar aktivt för att motverka kränkningar och trakasserier.Nu söker vi en förstelärare i idrott och hälsa!Du kommer att ha undervisning i ämnet idrott och hälsa i åk 7-9 samt ett uppdrag att samordna och utveckla skolans fokus på fysisk aktivitet inom ramen för ditt försteläraruppdrag.I uppdraget som förstelärare kommer du främst att verka i undervisning. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande.Ett mer detaljerat uppdrag formuleras i samråd mellan förstelärare och rektor på skolan. I detta ska förutsättningar för och innehåll i uppdraget ingå, liksom tidpunkt när det ska ses över och eventuellt revideras.Till tjänsten som förstelärare söker vi dig som:har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.är lärare med fyra års legitimerad undervisning.kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet.har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling.har utvecklad analytisk förmåga.har förmåga att vara drivkraft i en delakultur.har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå.För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor.Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån information.Du är en engagerad pedagog med samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt och har förmågan att skapa goda relationer med elever, föräldrar och personal.Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser som för oss innebär att du har ett inkluderande, lösningsfokuserat förhållningssätt och möter alla utifrån individuella förutsättningar och behov.Varmt välkommen med din ansökan!Intervjuer kommer att hållas löpande i sommar.Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.