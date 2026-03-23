Förstelärare F-3
2026-03-23
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en viktig del av Palettskolans skolutveckling! Som förstelärare kommer du att driva det kollegiala lärandet tillsammans med förstelärare och vår skolutvecklingsgrupp.
Att arbeta som förstelärare, inom grundskola i barn- och skolförvaltningen, innebär i första hand att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna arbetsplatsen och i andra hand verksamheten i Lunds kommun. Försteläraren har ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och verkar utifrån att skolan fortsätter utvecklas till en lärande organisation och arbetar på uppdrag av rektor. Huvuddelen av din tjänst kommer att bestå av undervisning i åk F-3 där du blir mentor för en klass.
Du ska bedriva en kreativ och lustfylld undervisning. Du har en god pedagogisk insikt med förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete, särskilt när det gäller den tidiga läs- skriv- och matematikinlärningen. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar noggrant, elevernas prestation och utveckling. Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare samt andra aktörer inom och utanför skolan och informerar vårdnadshavare om elevernas utveckling. I rollen som förstelärare är du en positiv förebild för dina kollegor och bidrar med din yrkeskompetens för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.
Vi ser gärna att du har en "hjärtefråga" inom den tidiga läs- skriv- och matematikundervisningen som du vill driva, sprida och utveckla vidare på Palettskolan.
Vi söker dig
• Du är legitimerad grundskollärare för årskurs F-3 med behörighet i sv och ma samt gärna flera ämnen.
• Du har minst fyra års väl vitsordat arbete efter din examen som grundskollärare.
• Du har erfarenhet av att driva skolutveckling och processer inom det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
• Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer det personliga från det professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare behöver du ha god förmåga att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt, du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna konflikter konstruktivt. Att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen är något du värderar högt.
• Du trivs i en central roll och tar ett stort ansvar för verksamhetens mål, struktur och gemenskap.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Här möter du en enparallellig F-6 skola centralt belägen i grönskande parkmiljö. På Palettskolan har vi en hög måluppfyllelse bland våra elever och vårt arbete bygger på gemenskap och samsyn. Vi arbetar medvetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och har särskilt fokus på att utveckla elevernas läsning i alla ämnen samt ett djupt och rikt ordförråd.
På Palettskolan har vi goda förutsättningar att skapa flera möjligheter för samarbete mellan såväl personal som elever. Vi är en stabil personalgrupp med hög behörighet både inom skola och fritidshem. Här arbetar vi för trygghet, trivsel och med elevens bästa framför ögonen. "Alla elever är allas elever". På Palettskolan finns goda möjligheter att utveckla sin egen yrkesroll, men också att påverka skolans vidare utveckling mot en skola i världsklass.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/203".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132)
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Pernilla Ankell Mattisson pernilla.ankellmattisson@lund.se 046-3597557
9812031